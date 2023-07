Mehrere Gründe für Mané-Aus enthüllt

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Sadio Mané soll den FC Bayern verlassen

Der FC Bayern läuft wieder heiß. Derzeit beginnen die ersten Vorbereitungen für die anstehende Saison. Mit dabei ist auch Sadio Mané. Allerdings wohl nur auf Zeit. Denn die Münchner wollen den erst im letzten Sommer verpflichteten Offensivmann am besten so schnell wie möglich wieder loswerden. Das hat gleich mehrere (und teils bisher noch unbekannte) Gründe, wie nun enthüllt wurde.

Zwölf Tore und sechs Vorlagen trug Sadio Mané in seinem ersten Jahr beim FC Bayern in insgesamt 38 wettbewerbsübergreifenden Spielen bei. Eine eher unterdurchschnittliche Ausbeute, wenn man seine Statistiken und vor allem seinen Wert für das Spiel in den vorangegangen Jahren beim FC Liverpool zum Vergleich heranzieht, wo er allein in der Liga immer mindestens zweistellig traf.

Doch, dass Mané in München sportlich nicht komplett durchstarten konnte, kam nicht von ungefähr: Seine Entzündung im Wadenbeinköpfchen, die er sich Ende November 2022 zuzog und die ihn fast vier Monate Spielzeit kostete, trug maßgeblich zu Manés Schwierigkeiten bei.

Dass der Superstar allerdings nur ein Jahr nach seinem Transfer und zwei Jahre vor dem Ende seiner Vertragslaufzeit bereits vor dem Aus steht und laut übereinstimmenden Medienberichten schon in diesem Sommer wieder verkauft werden soll, hat noch weitere Gründe, wie die "Münchner Abendzeitung" enthüllte.

Neben seiner Verletzung im Winter wird auch fehlende Fitness als Grund genannt. Hierüber war bislang wenig bekannt. Gut sichtbar war jedoch, dass sich Mané nach seiner Reha schwer tat, wieder vollständig ins Team zu finden. Neben dem offenbar ungenügenden körperlichen Zustand wird bei der "AZ" auch die Systemfrage in München erwähnt.

Für den Offensivmann konnte nicht der richtige Platz gefunden werden. Schon unter Ex-Coach Julian Nagelsmann war der eigentlich als Ersatz für Mittelstürmer Robert Lewandowski geholte Mané mal als Linksaußen und mal im Sturmzentrum aktiv. Auch unter Thomas Tuchel wechselte er von der Angriffsseite in den Sturm und wieder zurück, war teils auch im offensiven Mittelfeld aktiv. Nachhaltig überzeugen konnte er auf diese Weise nicht.

Sadio Mané verlor Vertrauen beim FC Bayern

Neben all diesen Ursachen für Manés Aus wog allerdings der Vorfall nach der Champions-League-Pleite gegen Manchester City (0:3) Mitte April am schwersten, als der Senegalese in den Katakomben des Etihad-Stadions handgreiflich gegenüber Teamkollege Leroy Sané wurde.

Diese Auseinandersetzung in der Kabine soll ihn bei wichtigen Mitspielern, die nicht näher genannt werden, Vertrauen gekostet haben, heißt es im Bericht.

Am Ende sollen die Bayern-Bosse Mané deshalb mitgeteilt haben, dass sie in der Saison 2023/24 nicht mehr mit ihm planen und er verkauft werden soll, wie unter anderem der "kicker" zuletzt mitteilte. Zahlungskräftige Interessenten für Mané soll es vor allem in Saudi-Arabien geben.