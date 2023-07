Wird Kane schwach? Neue Tottenham-Offerte enthüllt

IMAGO/James Fearn/PPAUK

Läuft Harry Kane bald für den FC Bayern auf?

Der Poker um Harry Kane nimmt immer mehr Fahrt auf. Bleibt der Stürmer bei Tottenham Hotspur oder wechselt er zum FC Bayern? Die Spurs unternehmen offenbar einen weiteren Versuch, ihren Kapitän von einer Verlängerung zu überzeugen.

Tottenham Hotspur soll nichts unversucht lassen, um Kane zu einem langfristigen Verbleib zu bewegen. Angeblich lockt der Premier-League-Klub mit einem Mega-Gehalt von 470.000 Euro pro Woche (25 Millionen Euro im Jahr).

Laut "Daily Mail" legen die Spurs jetzt noch einmal nach und bieten dem 29-Jährigen zusätzlich einen Posten im Verein nach der aktiven Karriere an. Dadurch wolle man Kane eine Verlängerung schmackhafter machen. Um welches Amt es sich dabei genau handeln soll, sei allerdings noch offen. Denkbar sei ein Job als Trainer.

Unterdessen treibt der FC Bayern seine Bemühungen um Kane offenbar intensiv voran. Laut "Bild" und Fabrizio Romano befindet sich derzeit eine Delegation der Münchner bestehend aus Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen und dem Technischen Direktor Marco Neppe in London, um den Transfer des englischen Nationalspielers auszuloten.

Bislang bleibt Tottenham aber hart, will den englischen Nationalspieler nicht ziehen lassen. Und so gab es auch beim vom Boulevard-Blatt als "Geheimtreffen" betitelten Meeting in London offenbar noch keinen Durchbruch. Zu weit liegt man in den Vorstellungen auseinander. Aber, es sei ein "wichtiges Treffen" gewesen, wie Romano vermeldete, weil die Münchner klargemacht haben, dass sie nicht nachlassen werden.

Bleibt Tottenham bei Harry Kane hartnäckig?

Medienberichten zufolge will Kane unbedingt zum FC Bayern wechseln. Doch laut "Times" hat Tottenham zuletzt ein 80-Millionen-Euro-Angebot der Münchner abgelehnt. "ESPN" berichtete hingegen von 94 Millionen Euro.

"L'Équipe" zufolge könnte der deutsche Rekordmeister die Offerte nun auf einen Sockelbetrag von bis zu 95 Millionen Euro plus Bonuszahlungen aufbessern.