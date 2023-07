Diese BVB-Spieler bleiben bei den Profis

IMAGO/RHR-FOTO

Edin Terzic (M.) arbeitet derzeit mit vielen Youngsters zusammen

Bei Borussia Dortmund herrscht längst wieder Hochbetrieb was die Vorbereitung auf die bevorstehende Saison angeht. Das gilt nicht nur für die Bundesliga-Mannschaft, sondern auch für die U23 des BVB, die in der 3. Liga an den Start geht. Letztere verabschiedet sich am Wochenende ins Sommer-Trainingslager nach Tirol - allerdings bei weitem nicht in Bestbesetzung.

Grund dafür ist die Profi-Mannschaft. Dort durfte sich in den vergangenen Tagen eine Vielzahl von Nachwuchskräften der Dortmunder beweisen, da der Lizenzspieler-Kader aufgrund von Verletzungen und späteren Trainingsstarts der Nationalspieler noch ziemlich ausgedünnt war.

Cheftrainer Edin Terzic hatte im Rahmen des ersten BVB-Testspiels am Mittwochabend in Hamm-Rhynern (7:0) bereits angekündigt, dass "jeder seine Chance erhalten wird".

Laut einem Bericht der "Ruhr Nachrichten" dürfen nun gleich mehrere Nachwuchshoffnungen, die eigentlich zum Kader der U23 gehören, vorerst weiterhin bei den Profis trainieren. Neben dem zweifachen Torschützen vom Test am Mittwoch, Paul Besong, trifft das auch noch auf die Youngsters Nnamdi Collins (19 Jahre jung), Guille Bueno (20 Jahre) und Prince Aning (19 Jahre) zu.

BVB-II-Coach bedankt sich bei Terzic

Dieses Quartett wird auch die kommenden Tage noch mit der Profi-Mannschaft vor Ort in Dortmund-Brackel arbeiten und dafür sorgen, dass Edin Terzic ein vollbesetzter Kader für die Übungseinheiten zur Verfügung steht.

Nächste Woche sollen dann alle Rekonvaleszenten wieder weitestgehend in den Trainingsbetrieb eingebunden werden, außerdem starten auch die zuletzt noch urlaubenden Nationalspieler wieder vollumfänglich in das Mannschaftstraining.

BVB-II-Trainer Jan Zimmermann bedankte sich gegenüber der Zeitung bei Kollege Edin Terzic für die "tolle Zusammenarbeit" und die gute Durchlässigkeit zwischen den Mannschaften, die letzten beiden Teams zugute komme.