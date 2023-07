Bericht: VfB Stuttgart an Bayern-Youngster dran

IMAGO/Mladen Lackovic

Malik Tillman (l.) soll beim VfB Stuttgart auf dem Zettel stehen

In der abgelaufenen Saison war Malik Tillman an die Rangers aus Glasgow verliehen, kam dort zum ersten Mal in seiner jungen Profi-Karriere als Stammspieler zum Einsatz. Aufgrund seiner starken Leistungen erwies sich das Leihgeschäft für den FC Bayern und den Spieler als echte Win-Win-Situation, sodass jetzt die weitere Zukunft geplant werden kann.

Dass Tillman in der kommenden Spielzeit für die Münchner auf Torejagd gehen wird, scheint aber auch in diesem Sommer nur sehr unwahrscheinlich. Vielmehr könnte es zu einer erneuten Leihe kommen, die dem mittlerweile 21-Jährigen weiterhin bei seiner sportlichen Entwicklung helfen soll.

Für diesen Fall soll sich mittlerweile der VfB Stuttgart in Stellung bringen. So heißt es zumindest in dem "Bild"-Podcast "Bayern Insider". Danach denken die Schwaben ernsthaft darüber nach, den gebürtigen Nürnberger Tillman für die kommende Saison auf Leihbasis zu verpflichten.

Das ginge allerdings nur, wenn der Offensivmann zuvor seinen 2024 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern noch einmal verlängert.

Tillman beim VfB und auch der Eintracht im Gespräch

Dass die Münchner weiter an die Entwicklung des Deutsch-Amerikaners glauben, zeigt der verweigerte Verkauf an die Rangers nach Schottland. Die Glasgower hätten Tillman, der in 28 Meisterschaftsspielen starke zehn Tore erzielt hatte, nämlich fünf Millionen Euro gemäß einer Klausel nach dem Leihgeschäft verpflichten können. Diese Klausel haben die Münchner den Rangers laut "Bild" aber für eine Millionen Euro wieder abgekauft.

Nun könnte es zu einer erneuten Verlängerung in München und anschließendem Leihgeschäft mit dem Bundesliga-Konkurrenten aus Stuttgart kommen, heißt es. Neben dem VfB wurde Tillman in den vergangenen Tagen auch schon mal bei Eintracht Frankfurt gehandelt. Wirklich konkret wurde es in dieser Angelegenheit bis dato aber noch nicht.