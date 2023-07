Schalke-Juwel träumt von A-Nationalmannschaft

IMAGO/RHR-FOTO

Henning Matriciani will sich beim FC Schalke 04 durchsetzen

Beim FC Schalke legte Henning Matriciani einen kometenhaften Aufstieg hin. Als Lohn wurde der Abwehrallrounder für die U21-EM nominiert und war dort Stammspieler. Folgt bald die Nominierung für die A-Nationalmannschaft?

Bei der für das deutsche Team enttäuschenden U21-EM in Rumänien und Georgien war Matriciani noch einer der wenigen Lichtblicke im DFB-Team.

Der Schalker stand beim 1:1 zum Auftakt gegen Israel und beim 1:2 gegen Tschechien über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Gegen England (0:2) wurde er verletzungsbedingt in der Halbzeit ausgewechselt.

In der Mixed-Zone am Rande des Trainingslagers des FC Schalke 04 in Mittersill blickte Matriciani nun auf das vergange Jahr zurück. "Gänsehaut! Es ist einfach ein geiles Gefühl, es ist sehr viel passiert in diesem Jahr. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt", sagte der 23-Jährige.

Eine Nominierung für die A-Nationalmannschaft wollte der Abwehrspieler nicht ausschließen: "Natürlich möchte ich so viel erreichen, wie es geht. Ich bin gespannt, wo der Weg noch hinführt."

Zunächst wolle sich Matriciani aber voll und ganz auf den FC Schalke 04 konzentrieren. "Ich bin gespannt, was in der neuen Saison kommen wird. Wir sind auf einem guten Weg. Die Mannschaft passt gut zusammen", betonte er und ergänzte: "Ich werde in jeder Partie von der ersten bis zur letzten Minute Gas geben, anders kann man in der 2. Liga nicht bestehen."

Matriciani will Stammplatz beim FC Schalke 04 behaupten

Auf welcher Position Matriciani in der kommenden Saison spielen wird, weiß der Allrounder noch nicht. "Ich fühle mich auf allen Positionen hinten wohl. Ich versuche mich auf jeder Position durchzusetzen", betonte er: "Früher habe ich am liebsten in der Innenverteidigung gespielt. Jetzt habe ich auch die Außenbahnen lieb gewonnen."

Sorgen um einen Stammplatz macht sich Matriciani nicht: "Ich versuche, auf jeder Position Vollgas zu geben und mich zu beweisen."