Transfer-Überraschung? Goretzka bei Topklub gehandelt

IMAGO/RHR-FOTO

Leon Goretzka muss beim FC Bayern um seinen Stammplatz kämpfen

Bleibt er oder geht er? Aktuell ranken sich Spekulationen über die Zukunft von Leon Goretzka beim FC Bayern. Nun soll der Nationalspieler ins Blickfeld eines spanischen Schwergewichts geraten sein.

Wie das Portal "elgoldigital.com" berichtet, zeigt Atlético Madrid Interesse an Goretzka. Demnach sucht der Klub aus der Primera División nach Verstärkung für das zentrale Mittelfeld.

Goretzka ist hierbei offenbar ein Kandidat des elffachen spanischen Meisters. Dem weiteren Bericht zufolge könnte eine Verpflichtung des 28-Jährigen aufgrund seiner Erfahrung und Qualität sogar "Priorität" genießen. Als mögliche Ablösesumme bringt "elgoldigital.com" rund 45 Millionen Euro ins Gespräch.

Goretzka besitzt beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2026. Wie es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" heißt, sieht der Nationalspieler seine sportliche Zukunft weiterhin in München. Demnach will sich der gebürtige Bochumer an der Säbener Straße unter Cheftrainer Thomas Tuchel durchsetzen.

"Ich habe keine anderen Pläne, als bei Bayern zu bleiben! Wir haben nächstes Jahr Großes vor, das hat Jo (Kimmich) nach dem Ukraine-Spiel ganz treffend gesagt", stellte Goretzka selbst noch im Juni gegenüber "Sport1" klar.

Würde der FC Bayern Leon Goretzka abgeben?

"tz" und "Münchner Merkur" berichteten zuletzt allerdings, dass Goretzka den FC Bayern im Sommer "bei einem passenden Angebot verlassen" darf.

Der Achter hat eine gebrauchte Saison hinter sich, befand sich in der Rückrunde im Formtief. Mit Neuzugang Konrad Laimer (zuvor bei RB Leipzig) gibt es nun einen weiteren Konkurrenten im zentralen Mittelfeld. Am Ende muss Cheftrainer Tuchel entscheiden, in welcher Rolle er Goretzka beim FC Bayern einplant.

Schenkt man dem Bericht von "elgoldigital.com" Glauben, wird Atlético Madrid die Situation des DFB-Stars weiter ganz genau beobachten. Viel soll davon abhängen, ob Saul Niguez beim spanischen Hauptstadtklub bleibt.