Endlich wieder Fußball! Podcast zur Sommerpause

11freunde

Wann wechselt Harry Kane endlich zum FC Bayern? Was will Jonas Hofmann in Leverkusen? Und wer ist eigentlich der schlimmste Ausrüster aller Zeiten? Alle Mannschaften sind schon im Trainingslager, es werden nahezu stündlich neue Spieler vorgestellt und Philipp und Arnd diskutieren die ganz großen Themen der Sommerpause, die sich längst nicht mehr so lang anfühlt wie noch im Juni.

Denn schon bald startet ja auch die WM der Frauen in Australien und Neuseeland. Höchste Zeit für die Hosts von "Zeigler & Köster" die rasanten Fortschritte zu würdigen, die der Fußball in diesem Bereich gerade macht. Früher musste die Nationalelf erfolgreich sein, damit die Bundesliga boomte. Heute ist es fast umgekehrt. Philipp und Arnd freuen sich jedenfalls sehr auf die nächsten Wochen.

Und zu guter Letzt: Wer war denn jetzt der schlimmste Ausrüster? Philipp antwortet: "Gott schützte uns vor Sturm und Wind/Und Trikots, die von Karstadt sind". Kommt ihr auf den Namen? Die Lösung gibt es beim Anhören!