Wunschtransfer von Hertha BSC offenbar geplatzt

IMAGO/Franco Romano

Diego Demme wechselt wohl doch nicht zu Hertha BSC

Wochenlang hatte sich der Wechsel von Diego Demme zu Hertha BSC angebahnt. Nun sind die Annäherungen zwischen dem Mittelfeldspieler von der SSC Neapel und dem Hauptstadtklub jedoch offenbar zu einem plötzlichen Erliegen gekommen.

Wie die italienische Zeitung "Corriere dello Sport" schreibt, hat sich der Bundesliga-Absteiger nämlich abrupt aus den Verhandlungen zurückgezogen. Grund dafür ist offenbar, dass Neapel im Ringen um die Ablösesumme kein Entgegenkommen gezeigt hat.

Dem Bericht nach soll der italienische Meister bis zuletzt sechs Millionen Euro für den 31-Jährigen aufgerufen haben. Für die finanziell angeschlagene Hertha wohl schlicht zu viel.

Die "Bild" hatte bereits vor einigen Tage berichtet, dass es in den Gesprächen zwischen den Klubs stocke und noch kein handfestes Angebot auf dem Tisch liege.

Zuletzt wurde allerdings über eine mögliche Hintertür spekuliert, indem die Demme-Entscheidung in Berlin mit der Personalie Lucas Tousart verknüpft wird. Neapel wird Interesse am Franzosen nachgesagt, dessen Gehalt nach dem Gang in die 2. Bundesliga für Hertha nicht mehr finanzierbar ist.

Hertha BSC hatte Demme schon überzeugt

"Sky"-Reporter Florian Plettenberg hatte deshalb ein mögliches Tauschgeschäft angedeutet. Im Raum stand, dass die Hertha sechs Millionen Euro plus Demme für ihren Achter bekommt.

Ob auch ein solches Konstrukt von der Hertha-Absage betroffen ist, ist aktuell noch unklar.

Zwischen den Berlinern und Demme selbst hatte sich derweil frühzeitig eine Einigung abgezeichnet. Bereits Anfang Juni war bei "Sky" von einer mündlichen Einigung die Rede. Der Zentrumsspieler soll sich klar zu Hertha BSC bekannt und sogar einem einschneidenden Gehaltsverzicht zugestimmt haben.

Demme, der neben der deutschen auch die italienische Staatsbürgerschaft besitzt, war im Januar 2020 zur SSC Neapel gewechselt. In der Meistersaison kam er zuletzt allerdings nur noch sieben Mal zum Einsatz.

An der Spree war der Ex-Leipziger als Fixpunkt in der Mannschaft für das Projekt Wiederaufstieg angedacht.