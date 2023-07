So viel soll Haaland für seine Pyjama-Auftritte kassieren

IMAGO/Will Matthews

Erling Haaland (M.) ist zu einem echten Superstar aufgestiegen

Erling Haaland ist als Stürmerstar bei Manchester City in seiner ersten Saison auf der Insel vollends eingeschlagen. Der Ex-BVB-Torjäger erzielte für die Sky Blues 52 Tore, gewann mit seinem neuen Klub auf Anhieb das Triple aus Champions League, Meisterschaft und FA-Cup. Auch abseits des Rasens ist Haaland längst zu seinem Superstar avanciert, der auch regelmäßig mit skurrilen Auftritten für Schlagzeilen sorgt.

Berühmt ist der 22-Jährige mittlerweile schon für seinen ausgefallenen Kleidungsstil während seiner Urlaube. So grüßte Haaland in der Vergangenheit schon mal im knalligen Hawaii-Hemd, auch im Ganzkörper-Leoparden-Look war der Norweger schon zu sehen.

Vor allem ist Haaland aber für seine Pyjama-Outfits bekannt, mit denen er sich sogar mega-lässig zu öffentlichen Terminen zeigt. Jüngst gesehen bei der Meisterparty von Manchester City, als der Stürmer in einem hellblauen Pyjama passend zu seinen Vereinsfarben für die Bilder des Abends sorgte.

Haaland präsentiert seine schrillen Pyjamas via Instagram

Wie die englische "Daily Mail" jetzt berichtete, haben die skurrilen Schlafanzug-Auftritte des ehemaligen Dortmunders längst auch eine große finanzielle Dimension angenommen.

Laut der Zeitung soll Haaland nämlich einen XXL-Werbedeal mit der Luxus-Marke Dolce & Gabbana abgeschlossen haben. Satte 2,3 Millionen Euro soll Haaland für die Zusammenarbeit mit dem italienischen Mode-Label kassieren.

Dessen Pyjamas träg Haaland seit dem sogar bei anderen Werbe- und Sponsoring-Terminen auf. Zuletzt erst am vergangenen Donnerstagabend, als Haaland die neueste Version des Konsolen-Klassikers und EA-Sports-Evergreens "FIFA" präsentierte. Bei der neuesten Ausgabe der Fußball-Simulation ziert Haaland erstmals das Cover, durfte bei der Präsentation in Amsterdam also nicht fehlen.

Eingekleidet wurde Haaland dabei erneut von seinem persönlichen Pyjama-Ausrüster Dolce & Gabbana. Mit einem knallgrünen Seidenanzug erschien er zu dem Event, war auch an diesem Abend wieder der Hingucker des Abends.

In den Tagen zuvor hatte er seinen über 33 Millionen Instagram-Abonnenten bereits mehrere weitere extravagante Outfits präsentiert.