Bayern-Star vor Rückkehr in die Heimat?

IMAGO/ULMER

Mathys Tel gilt beim FC Bayern als Wechselkandidat

In seiner ersten Saison beim FC Bayern bekam Youngster Mathys Tel nicht so viel Spielzeit wie erhofft. Diese Situation will sich nun offenbar ein weiterer Klub zunutze machen.

Wie "Le Quotidien Du Sport" schreibt, hoffe nämlich auch Olympique Marseille darauf, den 18-jährigen Mittelstürmer für die kommende Spielzeit ausleihen zu können.

Zuvor hatte der "kicker" vermeldet, dass der Rekordmeister offen für die Idee sei, sein Offensiv-Juwel auf Zeit abzugeben. Als bevorzugtes Ziel hätten die Münchner die Bundesliga ausgemacht, damit Tel in gewohntem Umfeld bleibt. Mehrere Vereine sollen Interesse am Angreifer signalisiert haben.

Konkret nannte das Fachblatt Werder Bremen. Bei den Hanseaten könnte der Franzosen insbesondere dann auf viel Spielzeit kommen, wenn Torschützenkönig Niclas Füllkrug den Klub noch verlassen sollte. Der Nationalspieler wurde jüngst mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht.

Mathys Tel will beim FC Bayern bleiben

Olympique Marseille nehme im Ringen um Tel aktuell derweil eher eine Außenseiterrolle ein, heißt es weiter. Klub-Boss Pablo Longoria setze aber auf einen entscheidenden Standortvorteil.

Anders als Bremen spielt sein Team schließlich international. Als Dritter der abgelaufenen Ligue-1-Saison hat sich Marseille die Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation gesichert.

Tel selbst soll jedoch wenig begeistert von den Plänen rund um eine Leihe sein - egal wohin. Dies ließ sein Berater am Donnerstag öffentlich verlauten.

"Eine Leihe ist keine Option für uns. Ich kann auch keine Gerüchte über eine mögliche Leihe zu Werder Bremen bestätigen. Mathys will bleiben und sich verbessern. Unsere Haltung ist klar: Mathys will einer der Besten werden! Und bei allem Respekt, es ist ihm egal, wer in diesem Sommer noch zu den Bayern kommen wird. Mathys ist bereit, sich der Herausforderung zu stellen", zitierte "Sky" Tels Berater Gadiri Camara.

Der Junioren-Nationalspieler war im vergangenen Sommer für rund 20 Millionen Euro aus Rennes zum FC Bayern gewechselt.