Irrer Spielertausch zwischen Bayern und ManCity?

Benjamin Pavard steht beim FC Bayern offenbar vor dem Absprung

Geht zwischen dem FC Bayern und Manchester City in der Causa Kyle Walker jetzt ganz schnell? Kaum sind Berichte durchgesickert, der englische Rechtsverteidiger der "Citizens" habe den Bayern eine mündliche Zusage erteilt, meldet Transfer-Insider Fabrizio Romano: City will Benjamin Pavard für die rechte Seite von den Münchnern haben.

Laut Romano werden sich Bayern und City zusammensetzen, um über die Personalien Walker und Pavard zu sprechen. Zuvor hatte "Sky" berichtet, Walker habe sich für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden, es gebe bereits eine mündliche Einigung zwischen dem Spieler und dem deutschen Meister.

In München soll Walker einen Vertrag bis Ende Juni 2025 unterschreiben. Zudem wird wohl eine Option für ein weiteres Jahr im Arbeitspapier verankert. Der 33-Jährige gilt als Wunschlösung für die rechte Abwehrseite. Cheftrainer Thomas Tuchel soll großer Fan des Außenverteidigers sein und einen Wechsel forcieren.

Zuletzt hatten Berichte die Runde gemacht, die Bayern-Bosse hegten Zweifel an dem Walker-Transfer. In der Führungsriege werde gemutmaßt, Walker könnte das Interesse der Bayern lediglich dafür nutzen, sich in Manchester einen neuen Vertrag mit guten Konditionen zu sichern, hieß es. Diese Zweifel könnte Walker mit seiner Zusage ausgeräumt haben.

FC Bayern: Benjamin Pavard vor dem Abflug?

Laut "Sky" sind die Bayern bereit, 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen an City zu überweisen und wollen Walker unabhängig von der Zukunft Pavards verpflichten. Möglicherweise wird der Franzose nun aber doch Teil eines Tauschgeschäfts.

Der Franzose spielt seit 2019 bei den Bayern, wechselte damals vom VfB Stuttgart nach München. Mit dem FCB gewann Pavard seither viermal die deutsche Meisterschaft, 2020 die Champions League und den DFB-Pokal.

2021 schoss er die Bayern im Finale der Klub-WM zum Sieg. Bislang bestritt der Verteidiger 111 Bundesliga-Spiele für die Münchner und schoss acht Tore. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft bis Ende Juni 2024 - im nächsten Sommer wäre Pavard also ablösefrei zu haben.