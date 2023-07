Medien: Nübel zu Geheimtreffen gereist

IMAGO/Norbert Scanella

Alexander Nübel war zuletzt zwei Jahre lang vom FC Bayern an die AS Monaco verliehen

Alexander Nübel hat beim FC Bayern keine Perspektive auf Einsätze als Stammtorhüter. Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart macht sich daher mittlerweile Hoffnungen auf einen Transfer. Die Schwaben könnten dem angestrebten Deal nun einen entscheidenden Schritt weitergekommen sein.

Alexander Nübel ist nach Angaben von "Sky" am Donnerstagnachmittag zu einem Geheimtreffen nach Stuttgart gereist, um sich mit Verantwortlichen des VfB persönlich über einen möglichen Wechsel auszutauschen. Am Vormittag war der 26-Jährige noch in München zu den routinemäßigen medizinischen Untersuchungen vor Ort gewesen.

Im Ländle habe sich Nübel, der nach zwei Jahren auf Leihbasis bei der AS Monaco nach Süddeutschland zurückgekehrt war, mit Vorstandschef Alexander Wehrle, Cheftrainer Sebastian Hoeneß, Sportdirektor Fabian Wohlgemuth und Torwarttrainer Steffen Krebs getroffen.

In Stuttgart arbeitet man Berichten zufolge derzeit an einem Leihgeschäft mit dem FC Bayern, Nübel könnte somit ein drittes Jahr in Folge für einen anderen Klub auflaufen. Anders als beim Deal mit der AS Monaco soll diesmal jedoch eine Kaufoption vereinbart werden, so der TV-Sender.

FC Bayern: Interesse aus England an Nübel

Ob sich der deutsche Rekordmeister auf ein solches Modell einlässt, bleibt abzuwarten. Zuletzt hieß es, dass der FC Bayern eher einen Verkauf des Torwarts bevorzugt. Nübels Vertrag an der Säbener Straße ist noch bis 2025 datiert, allerdings scheint erneut kein Vorbeikommen an Platzhirsch Manuel Neuer und Winter-Neuzugang Yann Sommer zu sein.

Als Ablöseforderung nannte unter anderem "Bild" zuletzt eine Summe unter acht Millionen Euro. Im Transfer-Vertrag könnte zudem eine Rückkaufoption verankert werden, damit der FC Bayern den Schlussmann in Zukunft ein weiteres Mal nach München holen könnte.

Zuletzt soll neben dem VfB Stuttgart auch Interesse in England aufgekommen sein: Nach Angaben von "Sky" hat Absteiger Leeds United bislang aber noch kein Angebot abgegeben. Die Peacocks würden, anders als Stuttgart, aber wohl eine feste Verpflichtung anstreben.