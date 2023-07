FC Bayern verpflichtet neuen Co-Trainer

IMAGO

Der FC Bayern holt einen neuen Co-Trainer

Fußball-Bundesligist FC Bayern hat nach dem Abgang von Assistenzcoach Stefan Buck zu Eintracht Frankfurt eine Lücke im Trainerstab gestopft. Am Freitagnachmittag gab der Rekordmeister die Verpflichtung eines neuen Co-Trainers bekannt.

Sebastian Dreier arbeitet ab sofort als Co-Trainer beim FC Bayern II, wo der 31-Jährige den Posten des nach Frankfurt abgewanderten Stefan Buck übernimmt. Buck fungiert beim Bundesligisten unter dem ehemaligen Nagelsmann-Assistenten Dino Toppmöller, der vor einigen Wochen als Cheftrainer bei der Eintracht vorgestellt worden war.

Dreier war bis Februar 2023 noch als Co-Trainer beim Zweitligisten SSV Jahn Regensburg aktiv gewesen. Über die Laufzeit des Vertrags machte der FC Bayern keine Angaben.

"Wir freuen uns, dass wir die Co-Trainer-Stelle nach Stefans Abgang schnell nachbesetzen konnten", wird Ex-Profi Halil Altintop, Sportlicher Leiter am FC Bayern Campus, in der Mitteilung zitiert: "Mit Basti begrüßen wir einen jungen Assistenztrainer, der für sein Alter bereits viele Erfahrungen in der 2. Bundesliga und im Nachwuchsbereich sammeln konnte. Zudem kennt er den Verein durch seine Vergangenheit als Spieler und Trainer bestens und wird sofort zu unserer Mannschaft stoßen."

Trainer Dreier freut sich auf "neue Aufgabe" bei FC Bayern

Denn: Sebastian Dreier war zwischen 2007 und 2013 als Spieler des FC Bayern aktiv gewesen, insgesamt absolvierte er 13 Partien für die Amateure. Seine Trainer-Karriere begann er nach der aktiven Laufbahn als Assistent bei der Münchner U16 und U17 begonnen.

Nach drei Jahren beim FC Bayern war er zunächst zur U17 der SpVgg Unterhaching gewechselt, eine Saison später übernahm er einen Posten als Nachwuchstrainer beim FSV Mainz 05. 2019 folgte dann der Wechsel zu den Profis von Jahn Regensburg.

Dreier freue sich über die Rückkehr zum FC Bayern und auf seine "neue Aufgabe bei den Amateuren". Die Münchner hatten unter Cheftrainer Holger Seitz die vergangene Saison in der Regionalliga Bayern als Tabellendritter abgeschlossen.