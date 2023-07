Real Madrid beobachtet Lage bei Bayern-Star "intensiv"

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Um Spieler des FC Bayern ranken sich zahlreiche Gerüchte

Das Gesicht des FC Bayern könnte sich vor dem Bundesliga-Start noch gewaltig ändern. Denn: Spaniens Topklub Real Madrid hat offenbar mehr und mehr Interesse an der Verpflichtung eines Münchner Top-Stars.

Um Bayern Münchens Linksverteidiger Alphonso Davies werden die Spekulationen über einen möglichen Abschied in diesem Sommer immer heißer. Der Kanadier war bereits in den vergangenen Wochen bei Real Madrid gehandelt worden, nachdem berichtet wurde, dass die eigentlich angestrebte Vertragsverlängerung vorerst auf Eis gelegt wurde.

Nun berichtet "Bild": Die Königlichen beobachten dem Bericht zufolge "intensiv" die Entwicklungen rund um eine mögliche Verlängerung von Davies beim FC Bayern. Sollte diese tatsächlich scheitern, will Real Madrid angeblich einen Transfer-Vorstoß wagen.

Alphonso Davies besitzt beim FC Bayern derzeit noch einen Vertrag bis 2025. Dass die Gespräche über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit bislang stocken, liegt vor allem am Führungsbeben beim deutschen Rekordmeister, das im vergangenen Saison-Endspurt die Bundesliga in Atem gehalten hatte. Nach dem Rauswurf von Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte Davies' Berater klargestellt, bis 2024 vorerst keine Verhandlungen mit dem Münchner Management führen zu wollen.

Davies wurde beim FC Bayern umgeschult

Das vermeintliche Interesse am 22-Jährigen ist derweil nicht der einzige Grund für das Aufkommen der jüngsten Wechsel-Spekulationen.

Davies selbst hatte unlängst im Podcast "Say Less" durchblicken lassen, dass er mit seiner Rolle als Linksverteidiger beim FC Bayern nicht mehr allzu glücklich ist. Nachdem er in München einst zum Verteidiger umgeschult wurde, stecke er mittlerweile auf dieser Position fest. Vor seiner Zeit beim FC Bayern war der Kanadier vor allem auf der offensiven Außenbahn eingesetzt worden.

Der Flügelflitzer war 2019 von den Vancouver Whitecaps verpflichtet worden, seither hat er 106 Bundesliga-Partien für den FC Bayern bestritten.