"Auf Wieder-Kane"? Bayern-Poker wird heißer

Kirsty Wigglesworth, dpa

Bleibt er oder geht er? Harry Kane wird vom FC Bayern umworben

In den Poker um Harry Kane kommt Bewegung, der FC Bayern ist nach einem Treffen in London optimistisch.

Harry Kane kam so richtig ins Schwitzen. Doch es war nicht der immer heißere Transferpoker, der dem Wunschstürmer von Bayern München die Schweißperlen auf die Stirn trieb, sondern eine scharfe Chili-Sauce namens "Jenseits des Wahnsinns". Kane konnte sich nach einigem Schimpfen ("widerlich!") in der YouTube-Show "Hot Ones" mit einem Glas Milch abkühlen - und gab ganz nebenbei eine Art Bewerbung ab.

"Ich werde besser, obwohl ich älter werde", sagte der Weltklasse-Angreifer, "und ich bin gespannt darauf, was kommt." Weitere Jahre bei Tottenham Hotspur, oder doch der sündhaft teure Millionen-Transfer zum deutschen Fußball-Rekordmeister? Die Antwort darauf blieb Kane in der nun veröffentlichten, aber schon vor Wochen gedrehten Show schuldig. Doch der FC Bayern sieht den Königstransfer laut Süddeutscher Zeitung "auf einem guten Weg".

Grund dafür ist das erste Treffen zwischen den Verantwortlichen beider Klubs am Donnerstag, von dem zuerst die Bild berichtete. Nach dem Frühstückgespräch zwischen Vorstandschef Jan-Christian Dreesen, dem Technischen Direktor Marco Neppe und Spurs-Boss Daniel Levy in "guter Atmosphäre" ("Sky") sind die Münchner laut Boulevard "optimistisch". Die britische "Sun" fragte am Freitag besorgt: "Auf Wieder-Kane?"

Kein Durchbruch in Verhandlungen mit FC Bayern

Und tatsächlich war der 29-Jährige dann erst einmal weg. Doch das Flugzeug, das er am Abend bestieg, hatte nicht etwa München zum Ziel, obwohl sich Kane mit den Bayern längst über einen Wechsel verständigt haben soll. Stattdessen ging es mit Tottenham, wo er noch einen Vertrag bis 2024 hat, nach Australien. Dort, in Thailand und Singapur bereiten sich die Spurs mit drei Tests auf die Saison vor. Kanes Abschiedstour?

Die "Übergabe" an die Bayern könnte noch vor Ort erfolgen: Eine Woche nach dem letzten Spiel des Premier-League-Klubs testen auch die Münchner in Singapur, gegen den FC Liverpool. Doch noch dauert der Poker an, Spurs-Boss Levy denkt offenbar nicht daran, von seiner Ablöseforderung von weit jenseits der 100 Millionen Pfund abzurücken. Einen Durchbruch in den Verhandlungen gab es am Donnerstag daher nicht.

Ebensowenig bei Manchester City in Sachen Kyle Walker. Allerdings sollen sich die Bayern laut Sky auch mit dem Rechtsverteidiger auf einen Wechsel geeinigt haben. Der 33-Jährige würde bis 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben. Die Münchner glauben, ihn City für 15 Millionen Euro plus Boni abwerben zu können.

Postecoglou: Kane "sehr wichtig" für Tottenham

Und Kane? Tottenhams neuer Teammanager Ange Postecoglou verriet, es gebe "keine" Garantien vom Klub, dass der Angreifer bleiben werde. Am Mittwoch wollte er mit dem Kapitän bei einem ersten Kennenlernen besprechen, "wie wir diesen Klub erfolgreich machen können. Und ich bin sicher, dass er das auch möchte."

Kane, betonte Postecoglou wenig überraschend, sei "sehr wichtig" für die Spurs und "einer der besten Stürmer der Welt. Ich möchte ihn dabei haben" und um ihn herum ein Team aufbauen, "das so erfolgreich ist, wie er es als Einzelspieler war".

Zu diesem Zweck habe Tottenham dem umworbenen Star ein Angebot zur Vertragsverlängerung gemacht, das ihm bis zu 400.000 Pfund pro Woche (!) bringen könnte, heißt es. Kane müsste nur unterschreiben - und all das Pokern und Schwitzen hätte ein Ende.