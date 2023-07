Mainz gewinnt Testspiel in Koblenz

FIRO/SID

Bo Svensson und der FSV gewinnen mit 6:1 in Koblenz

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat auch sein zweites Testspiel der Saisonvorbereitung standesgemäß gewonnen.

Beim Regionalliga-Aufsteiger TuS Koblenz setzte sich die Mannschaft von Trainer Bo Svensson am Freitagabend mit 6:1 (5:1) durch. Eine Woche zuvor hatten sich die Rheinhessen beim unterklassigen SG Gensingen Grolsheim (16:0) warmgeschossen.

In einer flotten Anfangsphase ging der Underdog durch Yusupha Sawaneh (2.) unter freundlicher Mithilfe der Mainzer Hintermannschaft in Führung, doch Aymen Barkok (5.) und David Mamutovic (7.) drehten die Partie postwendend. In der Folge schraubten die 05er das Ergebnis in die Höhe. Die weiteren Treffer erzielten Ludovic Ajorque (17./39.) per Hand- und Foulelfmeter, Brajan Gruda (43.) und Delano Burgzorg (74.).

Mainz spielte aufgrund des Todes von Vereinslegende Gerhard Bopp mit Trauerflor, der FSV-Rekordtorschütze war am Freitagmorgen im Alter von 74 Jahren verstorben. Zur Halbzeitpause wechselte Coach Svensson komplett durch, die Neuzugänge Sepp van den Berg und Tom Krauß standen noch nicht im Kader.