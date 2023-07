Bayern-Boss Hoeneß verzichtet wohl auf Asienreise

IMAGO/Christian Einecke

Uli Hoeneß will den FC Bayern wieder zum Erfolg führen

Die Profis des FC Bayern machen sich Ende Juli auf den Weg nach Asien, um die Werbetrommel zu rühren und einen wichtigen Schritt in der Saisonvorbereitung zu machen. Obwohl Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß in den vergangenen Monaten wieder aktiv im Tagesgeschäft mitwirkt, sitzt der Klubpatron einem Medienbericht zufolge nicht mit im Flugzeug.

Uli Hoeneß verzichtet auf die Reise nach Japan und Singapur, das berichtet "Bild". Der Bayern-Tross ist vom 24. Juli bis zum 3. August in Asien unterwegs.

Da der 71-Jährige nach dem Führungswechsel beim FC Bayern wieder mehr und mehr ins Tagesgeschäft zurückgekehrt war und wichtige Personalentscheidungen getroffen hatte, hätte eine Teilnahme des Ehrenpräsidenten nicht unbedingt überrascht. "Bild" zufolge könnte es aber gesundheitliche Gründe geben, warum Hoeneß in München bleibt.

Der Bayern-Macher hatte in der vergangenen Saison schon auf mehrere Reisen zu Auswärtsspielen verzichtet, der Boulevardzeitung zufolge hatte er nach der 1:3-Niederlage am vorletzten Bundesliga-Spieltag gegen RB Leipzig sogar aufgrund von leichten Herzbeschwerden ins Krankenhaus zur Untersuchung gemusst. Aktuell mache Hoeneß eine Schleimbeutel-Entzündung am rechten Ellbogen zu schaffen, heißt es außerdem in dem Bericht. Am rechten Arm trägt er daher einen Verband.

FC Bayern beginnt Vorbereitung auf neue Saison

Unterdessen beginnt beim FC Bayern nun die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Nach der obligatorischen Leistungsdiagnostik bittet Cheftrainer Thomas Tuchel am Samstag zum ersten Mannschaftstraining am Tegernsee. Bis zum 20. Juli werden die Münchner dort schwitzen.

Nach der Teampräsentation am 23. Juli macht sich der Bayern-Tross auf zur Audi Summer Tour. Am 26. Juli steht ein Testspiel gegen Manchester City auf dem Programm, anschließend trifft der Rekordmeister auf den japanischen Klub Kawasaki Frontale (29.07.) und den FC Liverpool (02.08.).

Nach der Rückkehr nach Deutschland testen die Münchner am 7. August in Unterhaching gegen die AS Monaco, am 12. August steigt der erste Gradmesser gegen RB Leipzig im Duell Meister gegen Pokalsieger. Der Supercup wird in der Allianz Arena ausgetragen.