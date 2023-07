Drei konkrete Transfer-Optionen für Pavard

IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

Benjamin Pavard will den FC Bayern verlassen

Abwehrspieler Benjamin Pavard will seinen Vertrag beim FC Bayern nicht vorzeitig verlassen, vielmehr strebt er einen Wechsel in diesem Sommer an. Drei Transfer-Optionen kristallisieren sich mittlerweile heraus.

Seit Wochen ist so gut wie klar, dass Benjamin Pavard in der Saison 2023/24 nicht mehr länger das Trikot des FC Bayern tragen wird. Die vom Rekordmeister angedachten Vertragsgespräche mit dem Franzosen liegen auf Eis, den Bossen soll er längst seinen Wechselwunsch mitgeteilt haben.

Doch anders als bei seinem Landsmann Lucas Hernández, der zu PSG gewechselt ist, wurde der Transfer-Poker im Fall Benjamin Pavard bislang noch nicht wirklich konkret. Nun, berichtet "Sky", könnte Bewegung in die Personalie hineinkommen. Drei Klubs zeigen demnach großes Interesse an einer Verpflichtung: Manchester City, Manchester United und Juventus Turin.

Mit Manchester United sollen erste Gespräche bereits stattgefunden haben. Ein konkretes Transfer-Angebot sei beim FC Bayern aber noch nicht für den 27-Jährigen eingegangen. Die Münchner erwarten daher, dass einer der interessierten Klubs nun in die Gänge kommt und einen Vorschlag macht.

Tauschgeschäft zwischen FC Bayern und Manchester City?

Nach Angaben von Transfer-Reporter Fabrizio Romano ist Benjamin Pavard auch bei Manchester City ein "wichtiges Transfer-Ziel". Noch sei es jedoch zu früh, um von mehr als einer Annäherung zwischen Spieler-Seite und dem Triple-Sieger zu sprechen.

Sollte der Weltmeister von 2018 tatsächlich zu ManCity wechseln, hängt wohl auch vieles von Kyle Walker ab, der seinerseits als Top-Kandidat beim FC Bayern gehandelt wird. Laut "Sky" ist der deutsche Rekordmeister bereit, 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen an City zu überweisen, möglicherweise könnte der Engländer aber auch Teil eines Tauschgeschäfts mit Pavard werden.

Benjamin Pavard spielt seit 2019 bei den Bayern, wechselte damals vom VfB Stuttgart nach München. Kam er zunächst überwiegend als Rechtsverteidiger zum Einsatz, rückte er in der vergangenen Saison immer häufiger auf seine Lieblingsposition in der Innenverteidigung.