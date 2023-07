Yann Sommer Teil eines spektakulären Doppel-Transfers?

IMAGO/Ian Stephen

Bleibt Yann Sommer beim FC Bayern?

Yann Sommer gilt beim FC Bayern nach nur einem halben Jahr schon wieder als Abschiedskandidat. Allen voran Inter Mailand soll großes Interesse am Schweizer zeigen - und nun einen spektakulären Doppel-Transfer planen.

Beim italienischen Spitzenklub Inter Mailand bahnt sich ein großes Stühlerücken auf der Torhüter-Position an.

Den Stein ins Rollen wird Berichten zufolge wohl Stammkraft André Onana bringen, der seinem Wechsel zum englischen Spitzenklub Manchester United immer näher steht. Am vergangenen Donnerstag soll eine mündliche Einigung erzielt worden sein, United zahlt laut englischen Medienberichten 50 Millionen Euro als Sockelablöse, fünf Millionen Euro können durch Bonuszahlungen hinzukommen.

Nicht verwunderlich also, dass der Champions-League-Finalist bereits auf der Suche nach einem Nachfolger für Onana ist. Doch scheinbar will Inter nicht nur einen Schlussmann verpflichten, sondern gleich zwei.

Wechselt Sommer vom FC Bayern zu Inter?

Wie Transfer-Reporter Fabrizio Romano berichtet, soll neben Yann Sommer vom FC Bayern auch Anatoliy Trubin von Schachtar Donezk kommen. Können die Mailänder die beiden Transfers realisieren, würden der 34 Jahre alte Sommer und der 21-jährige Trubin wohl um den Stammplatz zwischen den Pfosten kämpfen.

Das Torwartteam wird dann vom Italiener Raffaele Di Gennaro komplettiert. Der 29-Jährige, einst bei Inter ausgebildet, war in den vergangenen Jahren an zahlreiche Klubs in der Serie B verliehen worden und kehrt zur Saison 2023/24 vorerst zurück in die Mode-Metropole. Um einen Stammplatz wird Di Gennaro bei Inter aber auch in diesem Jahr wohl nicht kämpfen, er gilt als Backup bei den Nerazzurri.

Im Fall von Yann Sommer steht derweil jedoch noch im Raum, ob der FC Bayern seinen Winter-Neuzugang nach nur sechs Monaten überhaupt schon wieder abgeben will. Die Zukunft des langjährigen Gladbachers hängt vor allem mit dem Gesundheitszustand von Manuel Neuer zusammen, der bei erfolgreicher Rückkehr wieder den Status der Nummer eins bekommen soll.

Zuletzt gab es zudem unterschiedliche Meldungen darüber, ob in Sommers bis 2025 gültigem Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel festgelegt wurde oder ob es lediglich eine mündliche Absprache zwischen Spieler und Klub gab.