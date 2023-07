Treffen auf Mallorca: Mané-Berater spricht mit Saudi-Klub

IMAGO/Mladen Lackovic

Verlässt Sadio Mané den FC Bayern in diesem Sommer schon wieder?

Sadio Mané darf den FC Bayern nach nur einem Jahr offenbar schon wieder verlassen. Die Münchner sollen dem Senegalesen nun grünes Licht für Gespräche mit anderen Klubs gegeben haben. Ein Treffen auf Mallorca könnte einen Transfer nun in Gang gebracht haben.

Mané-Berater Björn Bezimer und Ahmed Al Ghambi, CEO des saudischen Erstligisten Al Nassr, haben sich nach Angaben der Sportzeitung "Al Riyadiah" am vergangenen Donnerstag auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca getroffen, um einen Wechsel in diesem Sommer auszuloten.

Der FC Bayern habe dem Treffen zugestimmt, heißt es außerdem. Bei einer Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen Euro wolle der Rekordmeister seinem Angreifer keine Steine in den Weg legen. Der Austausch zwischen Bezimer und Al Ghambi sei als erstes Gespräch zu deuten, durch das konkrete Verhandlungen nun eröffnet werden.

Käme es zu einer Einigung und zu einem Wechsel zu Al Nassr, würde Sadio Mané künftig an der Seite von Superstar Cristiano Ronaldo stürmen. Der Portugiese kam im vergangenen Winter nach Saudi-Arabien, seither greift die Liga mithilfe des milliardenschweren Staatsfonds auf dem Transfermarkt an. Wie viele Top-Stars aus den europäischen Ligen soll auch Mané mit einem horrenden Jahresgehalt in die Wüste gelockt werden.

Lässt der FC Bayern Mané schon wieder ziehen?

Laut der Quelle der Zeitung hat Al Nassr schon im vergangenen Mai beim FC Bayern angeklopft, um die Erlaubnis zu erhalten, mit dem Senegalesen Gespräche über einen Wechsel führen zu dürfen. Dass ausgerechnet Al Nassr an einer Verpflichtung von Sadio Mané arbeitet, überrascht unterdessen: Der Klub wurde nach einem Streit um die Ablösemodalitäten vom einstigen Leicester-Stürmer Ahmed Musa unlängst von der FIFA mit einer Transfersperre belegt.

Der FC Bayern hat "kicker" zufolge seinem Angreifer zuletzt nahegelegt, dass man ihm bei einem marktgerechten Angebot nach nur einem Jahr wieder ziehen lassen möchte. Die Münchner wollen ihrerseits Einsparungen im Gehaltsetat vornehmen, zudem hat sich der als Königstransfer bezeichnete Wechsel von Sadio Mané überhaupt nicht ausgezahlt.

Der Vertrag von Sadio Mané läuft beim FC Bayern noch bis 2025. Für den 31-Jährigen zahlte der Rekordmeister im vergangenen Sommer 32 Millionen Euro Ablöse.