LIVE im Stream: Der FC Bayern startet in die Vorbereitung

Als letztes Team der Bundesliga nimmt der FC Bayern am Samstag den Trainingsbetrieb wieder auf. Unter der Leitung von Thomas Tuchel steht im Trainingslager am Tegernsee die erste öffentliche Einheit (18:00 Uhr) der neuen Saison an.

Bereits am Donnerstag standen erste Medizinchecks und Tests zur Leistungsdiagnostik an der Säbener Straße an. Am Samstag reiste der Tross des FC Bayern ins Trainingslager an den Tegernsee, wo auch der Trainingsauftakt stattfindet. Fünf Tage wird die Mannschaft hier verweilen.

Nähe der österreichischen Grenze bittet Thomas Tuchel am Samstagabend (18:00 Uhr) dann zum Aufgalopp vor Fans und Zuschauern. Wie präsentieren sich die Neuzugänge Konrad Laimer und Raphael Guerreiro? Welche abwanderungswilligen Stars sind noch mit von der Partie? Den Live-Stream zum öffentlichen Trainingsauftakt des FC Bayern gibt es hier:

So geht es für den FC Bayern in der Vorbereitung weiter

Das erste Pflichtspiel der Spielzeit 2023/24 bestreitet der FC Bayern am 12. August (20:45 Uhr) im Rahmen des Supercups gegen RB Leipzig. Bis dahin ist für den deutschen Rekordmeister sowohl auf als auch neben dem Platz noch eine Menge zu tun.

Zwischen dem 24. Juli bis 3. August gastiert die Mannschaft von Thomas Tuchel dann in Japan und Singapur, um den zweiten Teil der Vorbereitung zu bestreiten. Die Reise beinhaltet neben diversen Trainingseinheiten und PR-Terminen auch drei hochklassige Testspiele:

26. Juli (12:30 Uhr) gegen Manchester City in Tokio

29. Juli (12:00 Uhr) gegen Kawasaki Frontale in Tokio

02. August (13:30) gegen den FC Liverpool in Singapur

Das abschließende Testspiel des FC Bayern steigt dann im Stadion am Sportpark in Unterhaching. Dort treffen die Münchener am 07. August (17:00 Uhr) auf die AS Monaco. Das Spiel gegen die neue Mannschaft von Ex-Gladbach-Trainer Adi Hütter wird im Free-TV exklusiv auf RTL zu sehen sein.