Leihe statt Verkauf? Neue Gerüchte um Ryan Gravenberch

IMAGO/Ulrich Wagner

Verlässt Ryan Gravenberch den FC Bayern in Richtung Premier League?

Mit seiner Debüt-Saison beim FC Bayern ist Ryan Gravenberch alles andere als zufrieden. Um mehr Spielzeit zu erhalten, peilt der Youngster offenbar einen Wechsel an. Doch möglicherweise wird der Niederländer den deutschen Rekordmeister nur zeitweise verlassen.

33 Einsätze in seiner ersten Saison für den FC Bayern lesen sich zwar auf den ersten Blick gar nicht schlecht, dass Ryan Gravenberch dabei aber lediglich 937 Minuten auf dem Rasen stand, trübt die Bilanz und die Laune des Niederländers gewaltig - das bekundete der Mittelfeldspieler sogar mehrfach öffentlich.

"So ein Jahr will ich nicht noch einmal erleben", stellte er Mitte Juni im Gespräch mit der niederländischen Tageszeitung "De Telegraaf" klar, was er von seinem ersten Jahr beim FC Bayern hält. Der 21-Jährige machte keinen Hehl daraus, dass auch ein vorzeitiger Abschied eine Option sei.

Verlässt Gravenberch den FC Bayern auf Leihbasis?

"Sky" berichtete zuletzt, dass die Bayern-Boss rund 40 bis 50 Millionen Euro für ihren Mittelfeldakteur aufrufen sollen. Interessierte Vereine wie der FC Liverpool und Manchester United seien allerdings nicht bereit sein, eine solche Summe zu bezahlen. Daher sind die Gerüchte um einen Gravenberch-Abgang offenbar zuletzt erkaltet.

Eine neue Wendung im Poker um den Nationalspieler könnte jetzt aber dazu führen, dass die Spekulationen erneut Fahrt aufnehmen. Denn laut "footballtransfers.com" soll der FC Bayern zugestimmt haben, dass Gravenberch den Verein in der kommenden Saison auf Leihbasis verlassen darf.

Dies könnte den FC Liverpool wieder auf den Plan rufen. Die Mannschaft von Jürgen Klopp galt in der Vergangenheit als heißester Anwärter. Den Reds drohen die Abgänge von Jordan Henderson und Fabinho. Damit bräuchte der Premier-League-Sieger von 2020 erneut Verstärkung für die Schaltzentrale.