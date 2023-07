Medien: BVB-Talent vor Wechsel in die Süper Lig

IMAGO/RHR-FOTO

Göktan Gürpüz wird den BVB wohl verlassen

Beim ersten Testspiel der neuen Saison am Mittwoch stand Göktan Gürpüz noch für Borussia Dortmund in Rhynern auf dem Feld. Für den 20-Jährigen war dies wohl der letzte Auftritt im BVB-Trikot. Medienberichten zufolge zieht es den Youngster zu einem Spitzenteam der türkischen Süper Lig.

2016 vollzog Göktan Gürpüz den brisanten Wechsel vom FC Schalke 04 zu Borussia Dortmund. In Gelsenkirchen hatte der türkische U21-Nationalspieler alle Jugendmannschaften bis hin zur U15 durchlaufen, bevor er das königsblaue gegen das schwarz-gelbe Trikot eintauschte.

In der Jugend des Vizemeisters der abgelaufenen Bundesliga-Saison glänzte der heute 20-Jährige mit guten Auftritten und wurde mit der U19 des BVB deutscher A-Jugend-Meister. Dies führte dazu, dass er im Dezember 2021 einen Profivertrag bei den Westfalen unterschrieb, der noch bis 2025 datiert ist.

BVB winkt Ablöse für Mittelfeld-Talent

Diesen wird der Youngster, der im Profibereich nur für die U23 zum Einsatz kam, aller Voraussicht nach nicht erfüllen. Nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" ist sich Gürpüz mit Trabzonspor einig. Ein Wechsel des Mittelfeld-Juwels in die türkische Süper Lig hänge nur noch an einer Einigung zwischen den Vereinen, so der Bericht weiter.

Beim Testspiel der BVB-U23 gegen die Zweitvertretung von Mainz 05 am Freitag gehörte der Kreativspieler schon nicht mehr zum Kader. Auch im Aufgebot der Mannschaft von Jan Zimmermann für das anstehende Trainingslager in Kirchberg ist der Deutsch-Türke bereits nicht mehr zu finden. Der Wechsel, eine Einigung der Klubs vorausgesetzt, könnte somit zeitnah über die Bühne gehen.

Welche Ablöse der BVB mit dem Transfer einnehmen will, geht dem Bericht nicht hervor. In der 3. Liga kommt der Rechtsfuß in seiner Karriere bislang auf 14 Einsätze, internationale Erfahrung auf Klubebene sammelte er in insgesamt 20 Youth-League-Duellen.