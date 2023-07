Insider sicher: Kane wird "definitiv" zu Bayern wechseln

IMAGO/Jonathan Moscrop

Der Wechsel von Harry Kane zum FC Bayern nimmt Formen an

Kaum vergeht ein Tag ohne neue Gerüchte um Harry Kane und den FC Bayern. Laut einem Insider soll der Wechsel des englischen Nationalstürmers nun offenbar kurz bevorstehen. Dieser ist sich sicher, dass "der nächsten zwei bis drei Wochen definitiv" zum deutschen Rekordmeister wechselt.

Der FC Bayern will Harry Kane und Harry Kane will dem Vernehmen nach zum FC Bayern. Doch was so einfach klingt, hat gleich mehrere Haken. Denn Tottenham Hotspur will seinen Stürmer nicht kampflos an den deutschen Rekordmeister verlieren. Der zähe Poker um die Dienste des englischen Nationalspielers wird sich wohl noch etwas hinziehen. Oder etwa doch nicht?

Transfer-Experte Florian Plettenberg lässt nun mit einer Aussage aufhorchen, die vermuten lässt, dass der Wechsel-Hammer zeitnah über die Bühne gehen könnte.

FC Bayern: Wechsel von Harry Kane steht angeblich kurz bevor

"Einer, der bei diesem Transfer richtig was zu sagen hat, hat mir heute klar gesagt, dass Kane innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen definitiv zum FC Bayern wechseln wird", erklärte der Sportjournalist bei "Transfer Update - Die Show" auf "Sky".

Dieser hätte Plettenberg weiter verraten, dass es eine Schmerzgrenze der Spurs gibt, ab welcher auch Klub-Boss Daniel Levy einem Transfer nicht mehr im Wege stehen würde. Mit diesem hatten sich Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen sowie der Technische Direktor Marco Neppe zuletzt bereits in London getroffen, um über einen Wechsel zu verhandeln. Laut Plettenberg sei dieses Gespräch "richtig gut" verlaufen.

Die Preisvorstellung des Vereins aus der Premier League sei den Bayern-Bosse im Zuge dieses Gesprächs ebenfalls mitgeteilt worden. Ein weiterer Grund, warum Neppe und Dreesen mit einem guten Gefühl nach München zurückgereist sein sollen. Plettenberg resümiert daher, dass einem zeitnahen Vollzug des Transfers wohl nicht mehr viel im Wege stehe, sollte der FC Bayern die Forderungen erfüllen.