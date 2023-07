Zwei Bremen-Profis wegen Keita vor dem Abschied?

IMAGO/nordphoto GmbH / Kokenge

Gibt Werder Bremen noch einen seiner Mittelfeldspieler ab?

Mit der Verpflichtung von Naby Keita ist Fußball-Bundesligist Werder Bremen in diesem Sommer ein wahrer Transfer-Coup geglückt. Doch die Ankunft des Mittelfeldspielers könnte im Kader weitreichende Folgen für andere Fahrer nach sich ziehen.

Nach Angaben von "Bild" könnten sich gleich zwei Profis des SV Werder Bremen bis zum Ende der Wechselfrist einem anderen Klub anschließen. Die Rede ist von Romano Schmid und Niklas Schmidt.

Der 23 Jahre alte Schmid war im Winter 2019 von RB Salzburg verpflichtet und zunächst an den Wolfsberger AC verliehen worden. Seit drei Jahren zählt er zum festen Bestandteil der Hanseaten, wenngleich er in der vergangenen Saison keine absolute Stammkraft mehr war.

Schmid kam in der Bundesliga-Spielzeit 2022/23 insgesamt auf 29 Pflichtspiele, 17 Mal stand er in der Werder-Startelf.

Wie "Bild" berichtet, könnte der Österreicher schnell unzufrieden werden, sollte er in Zukunft nicht öfter auf dem Rasen stehen. Die Ankunft von Mittelfeld-Star Naby Keita dürfte die Chancen auf Einsätze vorerst zumindest nicht vergrößert haben.

Wird es eng für Werder-Eigengewächs Schmidt

Ein Indiz, das für einen baldigen Wechsel spricht: Schmid hat nach acht Jahren seine Berater-Agentur gewechselt. Der Mittelfeldmann könnte das Ziel verfolgen, seine Optionen auf dem Transfermarkt neu einschätzen zu lassen. Bei den Bremern besitzt der Rechtsfuß noch einen Vertrag bis 2025, Werder würde somit eine Ablösesumme winken, sollte es zu einem Abschied kommen.

Eng werden könnte es dem Boulevardblatt zufolge auch für Werder Bremens Eigengewächs Niklas Schmidt, dessen Vertrag ebenfalls noch bis 2025 datiert ist. In der vergangenen Saison kam er auf 25 Pflichtspiele, in denen er elfmal von Beginn an auflaufen durfte.

"Bild" zufolge könnten die Leistungen aus dem letzten Jahr zu wenig sein, um die Bremer Bosse von einer weiteren Zusammenarbeit zu überzeugen. Ob Schmidt bereits Interesse anderer Klubs hervorgerufen hat, ist nicht bekannt.