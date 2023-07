Enthüllt: FC Bayern knüpft Sommer-Verkauf an Bedingung

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Yann Sommer würde den FC Bayern offenbar gerne verlassen

Am Samstagmorgen vermeldete Transfer-Experte Fabrizio Romano, dass Yann Sommer den FC Bayern verlassen will, um bei Inter Mailand zu unterschreiben. Offizielle ist der Wechsel aber noch nicht. Ob sich das in naher Zukunft ändert, ist ungewiss, da der Rekordmeister den Verkauf offenbar an eine Bedingung knüpft.

Yann Sommer gilt beim FC Bayern nach nur einem halben Jahr schon wieder als Verkaufskandidat Allen voran Inter Mailand soll großes Interesse am Schweizer zeigen - und nun einen spektakulären Doppel-Transfer planen.

Der Top-Klub aus der Serie A plant offenbar einen Torwart-Doppelschlag auf dem Transfermarkt und will neben dem Schweizer auch Anatoliy Trubin von Schachtar Donezk verpflichten. Die beiden Kontrahenten würden sich in der kommenden Saison dann ein Rennen um den Stammplatz liefern, der durch den nahenden Abgang von André Onana zu Manchester United frei werden würden.

FC Bayern will erst einen Sommer-Ersatz verpflichten

Transfer-Experte Fabrizio Romano vermeldete über Twitter gar eine Einigung zwischen Sommer und Inter. Im nächsten Schritt wollen sich offenbar beide Klubs zusammensetzen und über eine passende Ablösesumme verhandeln. Doch die Gespräche bleiben laut "Bild" so lange ohne Ergebnis, bis der FC Bayern einen Ersatz für den ehemaligen Gladbacher gefunden hat.

Das Boulevardblatt, das eine Ablöse von neun bis zehn Millionen Euro für den 34-Jährigen ins Gespräch bringt, berichtet, dass man in München zunächst das Torwartteam für die kommende Saison beisammen haben will, bevor man einem Wechsel zustimmt.

Grund dafür ist offenbar, dass der Comeback-Zeitpunkt von Manuel Neuer weiter unklar ist. Hinzu kommt, dass neben Sommer auch Alexander Nübel mit einem Abgang liebäugeln soll.

Der Leih-Rückkehrer, der in den vergangenen zwei Spielzeiten für die AS Monaco aktiv war, soll im Fokus zweier Klubs stehen. Einer der Vereine ist offenbar der VfB Stuttgart. Nach Informationen von "Sky" soll der ehemalige Schalker dort Ende der vergangenen Woche bereits zu einem Geheimtreffen vorstellig geworden sein.