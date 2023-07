So plant der FC Bayern in der Torwart-Frage

IMAGO/Mladen Lackovic

Manuel Neuer wird dem FC Bayern und Thomas Tuchel vorerst weiter fehlen

Mit vier prominenten Torhütern steigt der FC Bayern in die Vorbereitung auf die neue Saison ein. Auf der ersten Pressekonferenz im Trainingslager am Tegernsee hat sich Thomas Tuchel zu möglichen Veränderungen zwischen den Pfosten geäußert und eine Hiobsbotschaft verkündet.

Mit Yann Sommer, Alexander Nübel und Manuel Neuer hat der FC Bayern gleich drei Torhüter, die in der kommenden Bundesliga-Saison wohl nur zu gerne das Tor der Münchener hüten würden. Doch bereits jetzt scheint offensichtlich, dass Neuer nach seiner Verletzung zeitnah wieder die Rolle als Nummer eins bekleiden wird. Doch bis es soweit ist, kann es laut Thomas Tuchel noch einige Zeit dauern.

"Es ist ein sehr enger Zeitplan fürs erste Spiel, wir brauchen Zeit und Geduld - und die Zeit kriegt er auch", sagte der 49-Jährige am Samstag im Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee: "Immerhin ist das Manuel Neuer."

FC Bayern: Sommer und Nübel müssen vorerst bleiben

Der 37-Jährige werde "weiter ein individuelles Programm" absolvieren, sagte Tuchel, daher werde der Nationaltorhüter auch nicht mit auf die Asienreise des Vereins (24. Juli bis 3. August) gehen. Ein Einsatz zum Ligastart bei Werder Bremen am 18. August oder im Supercup gegen RB Leipzig sechs Tage zuvor erscheine "zu ambitioniert", betonte der ehemalige BVB-Trainer.

Doch wer wird dann das Tor des FC Bayern hüten? Laut übereinstimmenden Medienberichten wollen sowohl Nübel als auch Sommer den Verein zeitnah verlassen. Sven Ulreich wäre dann der einzig verbliebene Torhüter mit Profierfahrung. Deshalb wird es laut Tuchel erstmal zu keinen Transfer von Torhütern kommen.

"Es macht keinen Sinn, dort etwas zu machen, weil die Situation noch nicht klar ist. Wir machen da erstmal gar nichts. Die besten Entscheidungen trifft man, wenn das klar ist", erklärte der Cheftrainer und ergänzte: "Wir haben Sommer und Ulreich. Wir kennen auch Nübels Meinung. Wir haben noch Zeit, die wir sicherlich auch noch brauchen."