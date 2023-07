VfL Bochum blamiert sich im zweiten Test

IMAGO/Revierfoto

Der VfL Bochum musste sich dem SC Verl geschlagen geben

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat im zweiten Test der Saisonvorbereitung eine überraschende Niederlage kassiert.

Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch unterlag beim Drittligisten SC Verl mit 1:3 (1:1). Iwan Ordez (4.) brachte den VfL in Führung, Maximilian Wolfram (39.), Robin Friedrich (82.) und Barne Pernot (89.) drehten das Spiel für den Gastgeber.

Für die Bochumer geht es am Freitag mit dem Test beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf weiter, zwei Tage später reist der VfL ins Trainingslager nach Südtirol (23. bis 30.). Den Pflichtspiel-Auftakt bestreitet der Bundesligist am 12. August in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld (18:00 Uhr/Sky).