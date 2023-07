FC Bayern lehnt VfB-Angebot für Nübel ab

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Wechselt Alexander Nübel vom FC Bayern zum VfB Stuttgart?

Alexander Nübel wird den FC Bayern wohl noch in diesem Transferfenster verlassen. Dem VfB Stuttgart wird großes Interesse an dem Torwart nachgesagt. Mit einem ersten Angebot sollen die Schwaben nun aber abgeblitzt sein.

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, hat der FC Bayern eine erste Offerte des VfB Stuttgart abgelehnt. Demnach wollte der VfB Nübel für ein Jahr ausleihen und den Münchnern dafür 500.000 Euro zahlen.

Dem Bericht zufolge sei das für den deutschen Rekordmeister aber "viel zu wenig" gewesen. Für eine derart kleine Summe wolle man den 26-Jährigen nicht ziehen lassen.

Dem Vernehmen nach strebt der FC Bayern stattdessen einen Verkauf Nübels an. Als Ablöseforderung nannte unter anderem "Bild" zuletzt eine Summe um die acht Millionen Euro. Eine Leihe sei aber noch nicht vom Tisch.

Auf einer Pressekonferenz am Samstag sagte Bayern-Trainer Thomas Tuchel mit Blick auf Nübel: "Wir kennen seine Meinung und die seines Beraters."

Mit der Rolle als Nummer zwei will sich der Ex-Schalker in München nicht zufrieden geben. Das machte sein Agent in der Vergangenheit immer wieder klar.

Nübel zum Geheimtreffen beim VfB Stuttgart?

Zuletzt hatte "Sky" berichtet, dass Nübel am Donnerstag zu einem Geheimtreffen nach Stuttgart gereist ist, um sich mit Verantwortlichen des VfB persönlich über einen möglichen Wechsel auszutauschen.

Im Ländle habe sich Nübel, der nach zwei Jahren auf Leihbasis bei der AS Monaco nach Süddeutschland zurückgekehrt war, mit Vorstandschef Alexander Wehrle, Cheftrainer Sebastian Hoeneß, Sportdirektor Fabian Wohlgemuth und Torwarttrainer Steffen Krebs getroffen.

Neben den Stuttgartern soll auch Premier-League-Absteiger Leeds United die Fühler nach Nübel ausstrecken. Laut "Sky" haben die Peacocks aber noch kein Angebot abgegeben. Im Gegensatz zum VfB strebe der englische Klub eine feste Verpflichtung an.