BVB-Bankdrücker erteilt Wechselgerüchten klare Absage

Thomas Meunier (l.) wird dem BVB wohl vorerst erhalten bleiben

In der vergangenen Wochen vermeldeten mehrere Medien, dass Thomas Meunier einen neuen Verein gefunden hat und den BVB deshalb sofort verlassen wird. Die Gerüchte bewiesen sich jedoch als Ente, sodass der Belgier am Freitag auf dem Trainingsgelände in Brackel auftauchte. Nun hat sich der Bankdrücker selbst zu den Berichten geäußert.

Am Montag vermeldete er belgische Journalist Sacha Tavolieri, dass Thomas Meunier inzwischen mit dem FC Brügge einig sein soll. Der 31-Jährige habe sich demnach mit dem Erstligisten aus Belgien auf einen Dreijahresvertrag verständigt. Zudem gebe es die Option auf eine weitere gemeinsame Saison.

Doch zur Überraschung vieler tauchte der belgische Nationalspieler dann am Dienstag beim Training der Schwarz-Gelben auf. Wie "Sky"-Reporter Marlon Irlbacher vermeldete, konnte Borussia Dortmund bis dato noch nicht einmal eine Offerte für Meunier bestätigen. Auch der Spieler selbst hat sich inzwischen zu den Gerüchten um seine Person geäußert.

BVB: Meunier will "nicht einfach so gehen"

Die Einigung mit dem FC Brügge sei "ein riesiger Bluff", sagte er gegenüber "La Dernière Heure" und ergänzte: "Wenn ich nichts Besseres als Dortmund finden kann, werde ich nicht einfach so gehen. Der Verein weiß das und es gibt keinen Konflikt." Dass der BVB den Bankdrücker gerne von der Gehaltsliste hätte, ist ein offenes Geheimnis.

Auch Meunier selbst kann sich offenbar grundsätzlich einen Wechsel vorstellen. "Ich glaube schon, dass Borussia mir keine Steine in den Weg legen würde, wenn ich mit dem Wunsch nach Veränderung an den Verein herantreten würde", erklärte der WM-Fahrer.

"England zum Beispiel bewegt sich oft erst am Ende des Transfermarkts. Frankreich, Belgien, Deutschland habe ich schon gemacht. Spanien, Italien oder Portugal könnten mich reizen", so Meunier weiter. Der kolportierte Wechsel zum FC Brügge würde aber in keinem Falls zustande kommen, stellt der ehemalige PSG-Star klar.

"Ich bin 31 Jahre alt und habe im Ausland noch einiges zu erleben. Es war nie das Ziel, in absehbarer Zeit nach Belgien zurückzukehren. Wenn es einen Verein gibt, zu dem ich eines Tages zurückkehren könnte, dann ist es der Club Brügge", wird Meunier von dem Online-Portal zitiert.