Inter Miami macht Messi-Transfer offiziell

IMAGO/Wang Lili

Lionel Messi unterschrieb bei Inter Miami

Fußball-Weltmeister Lionel Messi hat seinen Vertrag beim MLS-Klub Inter Miami unterschrieben und damit seinen Wechsel in die Vereinigten Staaten offiziell bestätigt.

Wie der Verein um Miteigentümer David Beckham am Samstag bekannt gab, gilt das neue Arbeitspapier des Superstars bis 2025. Am Sonntag wird der 36 Jahre alte Argentinier im Stadion von Miami vorgestellt.

"Ich freue mich sehr, den nächsten Schritt in meiner Karriere mit Inter Miami und in den Vereinigten Staaten zu beginnen", sagte Messi, der in Florida angeblich 60 Millionen Dollar pro Saison verdienen soll: "Dies ist eine fantastische Gelegenheit, und gemeinsam werden wir dieses wunderbare Projekt weiter ausbauen."

Man wolle "zusammenarbeiten, um die gesteckten Ziele zu erreichen, und ich freue mich sehr darauf, hier in meiner neuen Heimat mitzuhelfen", sagte der Weltmeister. Messis Inter-Debüt wird am kommenden Freitag (Ortszeit) erwartet. Dann trifft Miami im Ligapokal, einem neu gestalteten Wettbewerb zwischen der MLS und mexikanischen Mannschaften, auf Cruz Azul.

Messi hatte zuletzt beim französischen Spitzenklub Paris St. Germain gespielt. Nach zwei unglücklichen Saisons in der französischen Hauptstadt war der Vertrag des Argentiniers am 30. Juni ausgelaufen. Neben Inter Miami hatten sein langjähriger Verein FC Barcelona und Klubs aus Saudi-Arabien um Messi gebuhlt.