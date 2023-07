Bayerns Sechser-Baustelle: Hoeneß widerspricht Tuchel

IMAGO/Revierfoto

Uli Hoeneß sieht den FC Bayern im defensiven Mittelfeld gut aufgestellt

Nach Wochen der Funkstille haben sich die Verantwortlichen des FC Bayern am Samstag erstmals öffentlich zum wilden Transfersommer des Rekordmeisters geäußert. Dabei sickerte durch: So ganz einig scheinen sich zumindest Thomas Tuchel und Uli Hoeneß in einer Frage nicht zu sein.

Dass sich der FC Bayern um den englischen Nationalspieler Declan Rice bemühte, war schon lange ein offenes Geheimnis. Am Samstag bestätigte dann auch Trainer Thomas Tuchel, dass er den Abräumer gerne in seinem Team gehabt hätte.

"Er hat ein Profil, das wir meiner Meinung nach so nicht im Kader haben", sagte Tuchel, der diese Art Spielertyp als potenziell "interessante Ergänzung" des Münchner Aufgebots bezeichnete. Der Wunsch des Trainers erfüllte sich jedoch nicht. Rice wechselte letztlich für rund 116 Millionen Euro zum FC Arsenal. Ein Spieler mit "Rice-Profil" fehlt demnach weiterhin im Team des Rekordmeisters - und viel spricht dafür, dass es auch dabei bleibt.

Ehrenpräsiden Uli Hoeneß sieht zumindest keine große Notwendigkeit, auf der Sechser-Position nochmals nachzulegen. Er sagte am Samstag auf die Frage, ob der Klub noch einen neuen Abräumer verpflichten werde: "Diese Diskussion stellt sich für mich nicht, weil Konrad Laimer ein Transfer ist, an dem wir viel Freude haben werden." Eine Aussage, die nur wenig Raum für Spekulationen zulässt.

Geht der FC Bayern ohne neuen Sechser in die Saison?

Den Transfer von Konrad Laimer hatte der FC Bayern bereits abgewickelt, bevor Tuchel zum neuen Trainer ernannt wurde. Seine ersten Eindrücke seien "sehr gut", beteuerte der Trainer: "Ich freue mich, dass er hier ist. Er ist sehr interessant." Dass er seinen Wunschspieler nicht bekommen habe, sei "auch okay", ergänzte Tuchel, der, das zumindest legt Hoeneß' Aussage nahe, nun doch ohne einen neuen Abräumer in die Saison gehen wird.

Der Wunsch nach einem zweikampf- und laufstarken sowie defensiv denkendem Sechser war in den letzten Wochen durchaus kontrovers diskutiert worden, schließlich verfügt der FC Bayern auf dieser Position auf dem Papier über einige Profis. Doch keiner von ihnen erfüllte in der vergangenen Saison die Erwartungen.

Tuchel sprach die Defizite am Samstag erstaunlich offen an und meinte mit Blick auf Leon Goretzka und Ryan Gravenberch: "Ich würde für keinen Spieler bestätigen, dass er am 01. September noch hier ist." Es sei noch "zu früh, um eine endgültige Entscheidung zu treffen", sagte der Trainer.