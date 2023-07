Weg zum FC Bayern frei? Walker spricht mit Guardiola

IMAGO/Matt West/Shutterstock

Kyle Walker (rechts) und Man-City-Coach Pep Guardiola werden in Kürze sprechen

Mehreren Medienberichten zufolge soll es eine mündliche Einigung zwischen dem FC Bayern und Kyle Walker geben. Eine endgültige Entscheidung könnte schon in den kommenden Tagen fallen. Für nächste Woche ist ein klärendes Gespräch zwischen dem Verteidiger des englischen Fußballmeisters Manchester City und Trainer Pep Guardiola angekündigt.

Der Wechsel von Kyle Walker zum FC Bayern wird immer wahrscheinlicher. Erst am Freitag vermeldete der deutsche TV-Sender "Sky", dass der 33-jährige Rechtsverteidiger eine mündliche Einigung mit dem deutschen Rekordmeister erzielt haben soll. Der englische Nationalspieler soll demnach einen Vertrag mit 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr unterschreiben.

Auch der "Transferexperte" Fabrizio Romano berichtete von der Einigung zwischen Klub und Spieler - und stellt jetzt den nächsten Schritt in Aussicht. Walker werde nächste Woche mit City-Coach Pep Guardiola sprechen, schrieb der Italiener am Sonntag auf Twitter. Dieses Gespräch werde "wegweisend" für die endgültige Entscheidung sein, kündigte Romano an.

City-Star Walker gilt als Wunschlösung des FC Bayern

Romano unterstrich zudem, dass Walker den Bayern "Grünes Licht" gegeben habe. Es seien aber noch Details zu klären. So gebe es "noch keine Einigung zwischen den Vereinen", stellte der Transferguru klar.

In München gilt Walker als Wunschlösung von Trainer Thomas Tuchel für die rechte Abwehrseite. Laut "Sky" ist der FC Bayern bereit, 15 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen für den 33-Jährigen auf den Tisch zu legen. Zuletzt wurde auch über ein Tauschgeschäft mit dem wechselwilligen Bayern-Abwehrstar Benjamin Pavard spekuliert.

Ob der Transfer, der schon seit einigen Wochen im Raum steht, tatsächlich über die Bühne gehen wird, bleibt indes abzuwarten. Laut "kicker" herrschte bei den Bayern zuletzt eine "gewisse Skepsis".

So mutmaße etwa die Führungsriege des deutschen Rekordmeisters, dass sich Walker mithilfe des Münchner Interesses lediglich in eine bessere Verhandlungsposition beim Champions-League-Sieger bringen wolle. Walkers Vertrag bei den Citizens läuft 2024 aus.