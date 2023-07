Medien: Nübel-Verhalten sorgt für Verwunderung bei Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Torhüter Alexander Nübel will den FC Bayern verlassen

Torhüter Alexander Nübel will den FC Bayern nach seiner zweijährigen Leihe zur AS Monaco in diesem Sommer verlassen. Dafür haben nicht alle beim deutschen Rekordmeister Verständnis.

Die Entscheidung von Alexander Nübel steht: Der 26-Jährige will den FC Bayern in diesem Sommer verlassen und hat auch schon das ein oder andere Angebot auf dem Tisch liegen. Eine heiße Spur führt zum VfB Stuttgart, dessen erste Offerte die Münchner jedoch abgelehnt haben.

Dass Nübel dem Rekordmeister nach wie vor den Rücken kehren will, sorgt im Umfeld des Klubs durchaus für Verwunderung. Das berichtet die "Bild". Über das Verhalten des Torhüters werde "hinter vorgehaltener Hand" diskutiert, heißt es.

Der Grund für das Unverständnis: Größer als jetzt war die Chance auf Pflichtspieleinsätze beim FC Bayern seit Jahren nicht. Manuel Neuer ist immer noch nicht fit. Wann er wieder zwischen die Pfosten zurückkehrt, kann nur spekuliert werden. Dass die etatmäßige Nummer eins schon zum Bundesliga-Saisonstart wieder auf dem Damm ist, kann von den Verantwortlichen Stand heute lediglich gehofft werden. Die Wahrscheinlich ist jedoch groß, dass er es nicht wird.

Nübels Chance beim FC Bayern war nie größer

Theoretisch hätte der FC Bayern mit Yann Sommer einen guten Ersatz in den eigenen Reihen, doch beim Schweizer deutet sich ein Transfer an. Eine Einigung mit Inter Mailand soll kurz bevorstehen. Verlässt Sommer die Münchner, wäre Nübel neben Sven Ulreich plötzlich die einzige ernsthafte Option für die ersten Pflichtspiele der neuen Saison. So nah war der Ex-Schalker noch nie dran, die Nummer eins des FC Bayern München zu werden.

Dass Nübel trotzdem die Flucht ergreifen will, nehmen ihm in München offenbar einige übel. Das würde zumindest erklären, warum der Rekordmeister ein Leihgeschäft eigentlich nicht bevorzugt und stattdessen auf einen Verkauf hofft. Dann würden sich die Wege womöglich ein für allemal trennen.