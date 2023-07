FC Bayern legt Wunsch-Fahrplan im Kane-Poker zurecht

IMAGO/Nigel Keene

Harry Kane steht auf der Wunschliste des FC Bayern ganz weit oben

Der FC Bayern will Harry Kane. Harry Kane will zum FC Bayern. So weit, so klar. Doch noch hat die Gleichung einige unkalkulierbare Variablen. Eine davon ist Tottenham-Besitzer Daniel Levy, der weiter um seinen Superstar kämpft. Von ihm hängt ab, ob und wann die Münchner einen Deal verkünden können. Intern soll sich der Rekordmeister dafür eine Art Wunsch-Fahrplan zurecht gelegt haben.

Wenn die letzten Tage im Poker um Harry Kane eins bestätigt haben, dann den Ruf von Tottenham-Besitzer Daniel Levy als knallharter Geschäftsmann und noch härterer Verhandlungspartner. Der Spurs-CEO ließ den FC Bayern gleich zweimal abblitzen und macht auch jetzt noch keine Anstalten, klein beizugeben.

Auch der FC Bayern weiß, dass das zu bohrende Brett außerordentlich dick ist. Trotzdem haben sich die Münchner laut "Bild" eine Wunsch-Deadline für die Verkündung des Transfers festgelegt. Demnach hoffen die Verantwortlichen, den englischen Superstar bis Ende Juli verpflichten zu können.

FC Bayern hat noch ein Ass im Ärmel

Dem Bericht zufolge hoffen die Vereinsbosse zudem, im Gerangel um den Star-Stürmer einen zusätzlichen Trumpf ausspielen zu können. Dabei soll es sich um ManCity-Profi Kyle Walker handeln. Der Rechtsverteidiger ist gut mit Kane befreundet. Sollte er dem FC Bayern seine Zusage geben, steigen womöglich auch die Chancen auf Kane.

Allerdings müssen sich die Münchner auch bei Walker noch einige Tage gedulden. "Transferexperte" Fabrizio Romano berichtete am Sonntag von einem Gespräch zwischen dem 33-Jährigen und Pep Guardiola, das in der kommenden Woche stattfinden soll. Erst danach werden sie an der Säbener Straße wissen, ob sie mit oder ohne Walker planen können.

Hat Uli Hoeneß den Kane-Poker torpediert?

In Fan-Kreisen wird seit Samstag darüber hinaus intensiv diskutiert, ob nicht etwa ausgerechnet Uli Hoeneß den Kane-Poker mit seinen Aussagen eventuell torpediert haben könnte.

Der Bayern-Ehrenpräsident hatte überraschend offen über den Kane-Transfer gesprochen und gesagt, der Stürmer habe sich schon für den FC Bayern entschieden. Ein Satz, der bei Daniel Levy unter Umständen nicht besonders gut angekommen ist.