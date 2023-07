Hoeneß verrät Torwart-Plan des FC Bayern: "Geht nur um ihn"

unknown

Uli Hoeneß äußerte sich zur Torwart-Frage beim FC Bayern

Wie der FC Bayern in der kommenden Saison im Tor aufgestellt ist, ist noch völlig unklar. Ehrenpräsident Uli Hoeneß brachte nun etwas Lichts ins Dunkle.

Für den 71-Jährigen ist klar, dass Manuel Neuer nach seinem Comeback wieder als klare Nummer eins im Tor des FC Bayern stehen wird. Bei seiner Rückkehr müsse man dem DFB-Keeper allerdings Zeit lassen. "Was wir gar nicht machen dürfen ist, dass wir den Manuel unter Druck setzen", zitiert der "kicker" Hoeneß.

Neuer solle nicht das Gefühl bekommen, dass er beim Saisonauftakt am 18. August gegen Werder Bremen spielen muss. Vielmehr soll eine "wohlige Atmosphäre ohne Druck" geschaffen werden. "Das Ziel ist, dass Manuel unsere Nummer eins ist. Es geht nur um ihn. Wenn es ihm gut geht, geht es uns gut", so Hoeneß. Ein Kauf eines neuen "teuren Torwarts" steht für die Vereinslegende nicht zur Debatte: "Das, finde ich, wäre nicht gut."

Ähnliche Töne schlug bereits Trainer Thomas Tuchel am Samstag an. "Es ist ein sehr enger Zeitplan fürs erste Spiel, wir brauchen Zeit und Geduld - und die Zeit kriegt er auch", sagte der 49-Jährige im Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee. Ein Einsatz beim Bundesliga-Auftakt oder im Supercup gegen RB Leipzig sechs Tage zuvor erscheine "zu ambitioniert".

Zuletzt hatten mehrere Medien berichtet, dass sowohl Alexander Nübel, der von einer Leihe zur AS Monaco zurück kam, als auch Yann Sommer, der im Winter von Gladbach als Neuer-Ersatz geholt wurde, den FC Bayern im Sommer verlassen können.

Hoeneß bestätigt Sommer-Klausel

Das bestätigte auch Hoeneß. "Er hat eine Klausel, dass er gehen könnte, wenn er wollte", sagte er mit Blick auf Sommer und ergänzte: "Es wird darauf ankommen, wie man auch mit ihm umgeht. Wir werden offen mit ihm Gespräche führen, das haben wir ihm auch so gesagt."

Der italienischen Spitzenklub Inter Mailand soll die Fühler nach Sommer ausgestreckt haben.

Auch Nübel wird man keine Steine in den Weg legen. "Wenn er einen Verein findet, kann er gehen", kommentierte Hoeneß.

Der VfB Stuttgart bestätigte zuletzt das Interesse an dem Ex-Schalke-Torwart. Ein erstes Angebot für eine Leihe sollen die Münchner aber abgelehnt haben.