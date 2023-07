Bayern-Macher erklärt die Stärken von "Monster" Kim

IMAGO

Min-Jae Kim wird den FC Bayern verstärken

Min-jae Kim soll beim FC Bayern die Lücke schließen, die mit dem Verkauf von Lucas Hernández an Paris Saint-Germain endstanden ist. Kommende Woche wird der Südkoreaner dem Vernehmen nach zur Mannschaft stoßen, wenn die Münchner auf Südostasien-Reise gehen werden. Der Klub verbindet große Hoffnungen mit seinem neuen Abwehrstar.

Den Innenverteidiger lässt sich der FC Bayern wohl 50 Millionen Euro Ablöse kosten. Kim soll dafür bis 2028 beim deutschen Meister unterschreiben. Die Erwartungshaltung ist groß an den in Italien "Monster" getauften Defensivmann, der bei der SSC Neapel eine wichtige Säule der Mannschaft war, die in der abgelaufenen Saison souverän den Scudetto in der Serie A geholt hatte.

Bayerns Technischer Direktor Marco Neppe, der auch in diesem Sommer wieder in alle wichtige Transferangelegenheiten des Klubs involviert ist, listete gegenüber dem "kicker" die aus seiner Sicht größten Qualitäten Kims auf, der in der Abwehrzentrale neuer kongenialer Partner von Matthijs de Ligt beziehungsweise Dayot Upamecano werden soll.

Ex-Trainer traut Kim beim FC Bayern Weltklasse-Niveau zu

"Hohes Verantwortungsbewusstsein beim Verteidigen des Tores, gute Entscheidungsqualität, Präsenz und Fokus während der gesamten 90 Minuten, Handlungsschnelligkeit, stabile Passtechnik mit beiden Füßen", wurden von Neppe als absolute Stärken des 26-Jährigen gegenüber dem Fachmagazin angeführt.

Eigenschaften, die Kim ganz nach oben auf die Wunschliste der Münchner spülten, die in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit mit 38 Gegentoren schlichtweg zu anfällig und fehlerbehaftet in der Hintermannschaft dastanden.

Auch die Beweglichkeit trotz 1,90 m Körperlänge, eine gute Antizipationsfähigkeit, die gute Teamfähigkeit und das hohe Tempo in den Defensiv-Aktionen qualifiziere den südkoreanischen Nationalspieler für die Aufgaben beim deutschen Branchenprimus.

Roger Schmidt, der den Abwehrrecken vor vier Jahren kurzzeitig bei Beijing Guoan trainierte, traut Kim ebenfalls ohne Weiteres zu, beim FC Bayern eine Karriere auf allerhöchstem Niveau hinzulegen: "Er ist ein überragender Innenverteidiger und hat für mich absolut das Potenzial zur Weltklasse", gab der Meistertrainer aus Lissabon gegenüber dem "kicker" zu verstehen.