FC Bayern droht Transfer-Duell mit Klopp

IMAGO/Paul Terry

Kalvin Phillips (l.) wird beim FC Bayern gehandelt

Verstärkt sich der FC Bayern in der laufenden Transferperiode noch einmal im zentralen Mittelfeld? Kalvin Phillips von Manchester City soll nach wie vor ein Thema an der Säbener Straße sein. Mit dem FC Liverpool droht den Münchnern allerdings harte Konkurrenz.

Bis zum 1. September hat der FC Bayern noch Zeit, seinen Kader bestmöglich für die kommende Saison zu verstärken. Neben der Suche nach einem neuen Mittelstürmer sowie Rechtsverteidiger gilt das defensive Mittelfeld als Baustelle.

Tuchels Wunschspieler Declan Rice hat sich inzwischen dem FC Arsenal angeschlossen. Als mögliche Alternative wird dieser Tage Kalvin Phillips beim deutschen Rekordmeister gehandelt. Zuletzt hieß es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider", dass ein Transfer des englischen Nationalspielers weiterhin nicht ausgeschlossen sei.

Laut "Sky Sports" beschäftigt sich allerdings auch der FC Liverpool mit Phillips. An der Anfield Road könnte der 27-Jährige Fabinho beerben, der Medienberichten zufolge vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien steht.

Neben Phillips sollen Romeo Lavia (FC Southampton), Ryan Gravenberch (FC Bayern) sowie Sofyan Amrabat (AC Florenz) ein Thema beim Klub von Teammanager Jürgen Klopp sein.

Braucht der FC Bayern überhaupt einen neuen Mittelfeldmann?

Sollte der FC Bayern bei Phillips ernst machen wollen, müsste sich der deutsche Rekordmeister womöglich ein Transfer-Duell mit dem FC Liverpool liefern.

Die große Frage bleibt, ob die Münchner in diesem Sommer tatsächlich noch eine Millionen-Summe für einen neuen Mittelfeld-Abräumer in die Hand nehmen wollen.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß sagte am Samstag im Rahmen des Trainingslagers am Tegernsee: "Diese Diskussion stellt sich für mich nicht, weil Konrad Laimer ein Transfer ist, an dem wir viel Freude haben werden." Laimer kam ablösefrei von Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig zum FC Bayern.