Noch sechs Neue? Einkaufsliste von Hertha BSC enthüllt

Trainer Pal Dardai von Hertha BSC hat noch viel Arbeit vor sich

Dass Hertha BSC nach dem Abstieg aus der deutschen Fußball-Bundesliga händeringend versucht, einige teure Stars loszuwerden, ist kein Geheimnis. Fünf prominente Streichkandidaten durften nicht einmal mit ins Trainingslader reisen. Im Kader der Berliner sollen allerdings noch reichlich weitere Baustellen existieren.

Während sich zahlreiche Jugendspieler und das Gros der Profis von Hertha BSC derzeit in Zell am See für die kommende Spielzeit in Form bringen, trainieren Krzysztof Piatek, Dodi Lukebakio, Lucas Tousart, Suat Serdar und Alexander Schwolow in Berlin. Das hochbezahlte Quintett soll dringend veräußert werden, um den durch den Abstieg drastisch geschrumpften Etat zu entlasten.

Dem "kicker" zufolge könnte die Alte Dame allerdings auch noch Spieler verlieren, die derzeit klar auf Kurs Stammplatz liegen. Innenverteidiger Marc Oliver Kempf soll demnach weiterhin einen Abschied aus der Hauptstadt anstreben und auch Offensiv-"Fixpunkt" Marco Richter könnte den Verein noch verlassen, heißt es.

Auf der Gegenseite soll Hertha, trotz eines derzeit aufgeblähten Kaders, zahlreiche Baustellen im aktuellen Aufgebot ausgemacht haben. "Ein bis zwei Flügelspieler, zwei Sechser und ein Linksverteidiger", benennt der "kicker" die Einkaufsliste des Bundesliga-Absteigers. Um tätig zu werden, müssen aber zuvor Transfererlöse erzielt werden.

So will Hertha BSC den Ngankam-Verkauf auffangen

Selbige hat man bereits mit dem Verkauf von Jessic Ngankam an Eintracht Frankfurt erzielt. Der Youngster spülte rund vier Millionen Euro in die klammen Kassen, die zum Teil in die Dienste von Serdar Dursun (Fenerbahce) oder Smail Prevljak (vereinslos) investiert werden sollen.

Schlechtere Chancen soll Hertha dem Bericht zufolge bei "Wunschspieler" Diego Demme haben. Bei den Verhandlungen mit Demmes Arbeitgeber SSC Neapel soll man noch "weit" auseinanderliegen, berichtet das Fachmagazin.

Eine Lösung zeichnet sich allerdings ab. Intern soll man mit dem Gedanken spielen, Tousart oder Serdar bei nahendem Zweitligastart (29. Juli) wieder ins Team zu integrieren, um die Lücke auf der Sechserposition zu schließen. Vorausgesetzt, es findet sich kein Abnehmer.