Streichkandidaten: Diese VfB-Profis müssen zittern

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Sebastian Hoeneß reist mit dem VfB Stuttgart ins Trainingslager

Der VfB Stuttgart startet am Montag in ein erstes Kurz-Trainingslager in Neukirchen am Großvenediger (Österreich). Schon jetzt müssen einigen Spieler zittern, überhaupt dabei zu sein.

Die Schwaben basteln eifrig an ihrem Kader und haben derzeit ein Überangebot in der Offensive. Nach den ersten Trainingseinheiten in der Heimat macht der "kicker" eine erste potentielle Streichliste für den VfB-Kader aus.

Dazu gehört dem Bericht zufolge Thomas Kastanaras. Der 20-jährige Stürmer befindet sich nach einer Mittelfuß-OP noch im Aufbautraining. Auch für Wahid Faghir, der weiter gegen Oberschenkelprobleme kämpft sowie Ömer Beyaz und Gil Dias und Juan Perea könnte es eng werden. Letzterer soll beim Erzrivalen Karlsruher SC im Gespräch sein.

Bessere Karten haben wohl die zuletzt angeschlagenen Nikolas Nartey (Knie), Fabian Bredlow und Enzo Millot (muskuläre Probleme).

Coach Sebastian Hoeneß betonte zuletzt, dass er allen Spielern eine "faire Chance" geben will. Im sechstägigen Trainingslager will er unter anderem "komplex trainieren" und auch in einer "schönen Umgebung gemeinsam Zeit verbringen und ein Teamspirit entwickeln".

VfB-Nationalspieler füllen Kader weiter auf

Während des Trainingslagers werden noch die Nationalspieler Wataru Endo, Hiroki Ito (Japan), Konstantinos Mavropanos (Griechenland), Borna Sosa (Kroatien), Serhou Gurassy (Guinea), Momo Cissé (U 23 Guinea) und Josha Vagnoman (U21 Deutschland) zurückkehren.

Am vergangenen Samstag gewann der VfB Stuttgart das Testspiel gegen den Oberligisten SSV Reutlingen mit 4:0. Dort debütierten die zuletzt verpflichteten Jamie Leweling (per Leihe von Union Berlin) und Wooyeong Jeong (SC Freiburg). Weitere Neuzugänge sollen noch folgen und den Kader damit weiter vergrößern.

Besonders die Torwartfrage treibt den VfB um. Als heißester Kandidat gilt weiter Alexander Nübel, der den FC Bayern definitiv verlassen wird. Das Problem: Der FCB will Nübel verkaufen, für den VfB kommt nur eine Leihe infrage.