Sondertraining statt Sonderurlaub für BVB-Star Haller

Sebastien Haller steht vor seiner zweiten Saison beim BVB

Sebastien Haller legte bei Borussia Dortmund eine herausragende Rückrunde in der Bundesliga hin, steuerte 13 Torbeteiligungen in 17 Spielen für seinen BVB bei. Die Krönung mit dem Meistertitel blieb dem Stürmerstar in seiner ersten Saison bei den Schwarz-Gelben allerdings verwehrt, auch aufgrund seines verschossenen Elfmeters im Liga-Finale gegen den 1. FSV Main 05 (2:2). In seiner zweiten Vorbereitung beim BVB greift Haller jetzt neu an.

Obwohl dem 29-Jährigen, der sich nach seiner schlimmen Hodenkrebs-Erkrankung vor einem Jahr innerhalb von sechs Monaten auf Top-Niveau zurückgebracht hatte, noch Sonderurlaub gestattet wurde, zeigte er sich schon in der letzten Woche betont fleißig - noch bevor er sowie ein Großteil der Nationalspieler des BVB zum obligatorischen Leistungstest gebeten wurden.

Mit Sonderschichten vor dem eigentlichen Vorbereitungsstart am letzten Samstag unterstrich der Ivorer, unbedingt an seine erste Jahreshälfte im BVB-Trikot anknüpfen zu wollen, als ihm alleine an den letzten zehn Bundesliga-Spieltagen noch acht Tore gelangen.

Haller ein Kandidat für den neuen BVB-Mannschaftsrat

Neben mehreren Einheiten auf dem Padel-Tennis-Platz sowie Krafttrainings war Haller auch vor seinem eigentlichen Vorbereitungsauftakt schon viel joggend unterwegs, will sich pünktlich zur USA-Reise in der nächsten Woche schon auf Top-Level gebracht haben.

Für das Spiel von Borussia Dortmund will er in seinem zweiten Jahr noch wichtiger werden, und auch abseits des Platzes soll die Stimme Hallers mehr Gewicht bekommen.

Laut "kicker" könnte der Stürmer neues Mitglied im Mannschaftsrat der BVB-Profis werden. Sowohl die Besetzung dieser Gruppe, der in den letzten Jahren für gewöhnlich um die fünf Spieler angehörten, als auch die Benennung des neuen Mannschaftskapitäns sollen in der Zeit des USA-Aufenthalts vom 24. Juli bis 3. August erfolgen.