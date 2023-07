Nach Gerüchten um Kobel: So plant der BVB mit dem Torwart

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Gregor Kobel ist Stammtorhüter beim BVB

In seiner zweiten Saison bei Borussia Dortmund entwickelte sich Gregor Kobel endgültig zu einem der besten Torhüter in der Fußball-Bundesliga. Der Schlussmann zeigte stabile Leistungen auf höchstem Niveau, spielte sich damit auch bei anderen Top-Klubs in Europa in den Vordergrund. Geht es nach dem BVB, werden wohl schon bald neue Fakten mit dem Schweizer Schlussmann geschaffen.

Wie die vereinsnahen "Ruhr Nachrichten" vermeldeten, arbeiten die Schwarz-Gelben zumindest weiterhin daran, vorzeitig mit Kobel zu verlängern, der im Sommer 2021 seinen ersten BVB-Vertrag unterzeichnet hatte.

Nach mehreren "Anfragen namhafter Klubs", wie es die Zeitung berichtete, geht es den BVB-Bossen nun darum, das aktuell bis 2026 laufende Arbeitsverhältnis mit dem 25-Jährigen frühzeitig auszudehnen.

Kobel will seinen ersten Titel mit dem BVB

Kobel winkt im Gegenzug ein satter Gehaltssprung. Kommt er bei seinem derzeitigen Vertrag beim deutschen Vizemeister noch auf ein kolportiertes Jahreseinkommen von 3,5 Millionen Euro, könnte er mit seiner nächsten Unterschrift zu einem der Top-Verdiener im schwarz-gelben Kader aufsteigen, heißt es weiter.

Der BVB plane demnach eine Ausdehnung des Vertrags um mindestens eine weitere Saison, also bis Sommer 2027.

Auch innerhalb der Mannschaft winkt dem Torhüter der nächste Karrieresprung, gilt Kobel doch als einer der Anwärter auf die Nachfolge von Marco Reus als neuer Mannschaftskapitän. Die Entscheidung darüber, wer im kommenden Spieljahr mit der Kapitänsbinde am Arm auflaufen soll, wird wohl während der USA-Reise der Westfalen vom 24. Juli bis 3. August fallen.

Kobel selbst soll übrigens alle Anfragen interessierter Klubs in diesem Sommer abgeblockt haben. Er will in seinem dritten BVB-Jahr offensichtlich seine Geschichte in Dortmund weiterschreiben - am liebsten mit seinem ersten Titelgewinn mit der Borussia.