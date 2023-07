Weg frei für Yann Sommer? Inter-Keeper vor Wechsel

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Yann Sommer kam erst im vergangenen Winter zum FC Bayern

Beim FC Bayern tummelten sich zum Trainingsauftakt gleich mehrere Top-Torhüter, die als Stammkraft in die neue Saison gehen wollen. Doch Yann Sommer, das hatte Klub-Patron Uli Hoeneß unlängst bestätigt, könnte die Münchner vor dem ersten Spieltag noch verlassen. Nun scheint ein Stein auf dem Transfermarkt ins Rollen zu kommen, der den Abschied noch beschleunigen könnte.

Wechselt Yann Sommer vom FC Bayern zu Inter Mailand? Entsprechende Gerüchte halten sich seit mehreren Tagen hartnäckig rund um die Säbener Straße. Dazu beigetragen hatte auch Uli Hoeneß, der verriet, dass in Sommers Arbeitspapier eine Klausel verankert wurde, die einen Transfer ermöglichen könnte.

"Es wird darauf ankommen, wie man auch mit ihm umgeht. Wir werden offen mit ihm Gespräche führen, das haben wir ihm auch so gesagt", so Hoeneß mit Blick auf den Schweizer.

Einer der favorisierten Ansprechpartner für den 34 Jahre alten Schlussmann könnte Italiens Topklub Inter Mailand sein. Transfer-Reporter Fabrizio Romano berichtete unlängst, dass Sommer bei den Nerazzurri zu den Wunschspielern zählt. Zusätzlich soll der 21 Jahre alte Anatoliy Trubin von Schachtar Donezk in die Mode-Metropole wechseln und das Torwart-Team durchwirbeln.

Inter-Keeper Onana kurz vor Wechsel in die Premier League

Denn: Stammkraft André Onana steht Fabrizio Romano zufolge immer näher vor seinem Wechsel zu Manchester United.

Demnach ist der Deal bereits beschlossen, Onana werde nun zum Medizincheck reisen und seinen Vertrag beim englischen Rekordmeister unterzeichnen. Im Anschluss soll der 27-Jährige in den Flieger in die USA steigen, wo sich ManUnited in der Saisonvorbereitung aufhält.

Für den Kameruner greift der Klub um Teammanager Erik ten Hag wohl tief in die Tasche: Englischen Berichten zufolge wird eine Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro fällig. Zusätzlich könnten fünf Millionen Euro als Bonuszahlungen nach Mailand fließen. Geld, das in Teilen womöglich schon bald in einen Sommer-Transfer investiert werden könnte.