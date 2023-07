Gewagte Kane-These erntet Hohn und Spott

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Harry Kane wird beim FC Bayern gehandelt

Dass sich der FC Bayern intensiv um die Dienste von Harry Kane von Tottenham Hotspur bemüht, ist längst verbrieft. Unlängst gab Ehrenpräsident Uli Hoeneß überraschend offene Einblicke in den Stand der Verhandlungen. Unter anderem sprach Hoeneß von einer "Zusage" Kanes. Sicher auch ein Grund dafür, dass die These eines englischen Ex-Spielers nun Häme und Spott erntet.

"Ich weiß nicht, ob er [Harry Kane] überhaupt zu 100 Prozent zum FC Bayern wechseln will", hinterfragt Jamie O'Hara Kanes Wechselabsichten bei "talkSPORT". "Warum sollte man die Premier League verlassen, wenn du nur noch 48 Tore vom Allzeit-Torrekord der Premier League entfernt bist. Du könntest auch im kommenden Jahr ablösefrei wechseln und dann für einen anderen Verein in der Premier League spielen", so der Ex-Kicker von Tottenham Hotspur weiter.

Damit aber nicht genug. Wenn statt des FC Bayern Real Madrid ein Auge auf Kane geworfen hätte, würde dieser bei den Bossen der Spurs anklopfen und drohen: "Wenn ihr mich nicht gehen lasst, werde ich nächste Saison nicht spielen!", führt O'Hara weiter aus.

Er glaube einfach nicht, dass Kane "zu 100 Prozent zum FC Bayern und in die Bundesliga wechseln will". Sollte es dennoch dazu kommen, würde er zwar sicher Titel gewinnen, da es an Konkurrenz mangele. Der BVB mag dir Widerstand leisten, aber am Ende gewinnst du die Liga jede Saison, teilt der 36-Jährige gegen das deutsche Fußball-Oberhaus aus.

O'Hara zufolge ist es eher unwahrscheinlich, dass Kane dies wolle. "Er will den Rekord", ist sich der Experte hingegen sicher.

Bei den Fans kommen die Thesen O'Haras allerdings nicht wirklich gut an. In den Kommentaren, die das Video auf Twitter erntet, hagelt es Hohn und Spott.

"Oh, guck an wer plötzlich Fußball-Experte ist! Vielleicht sollte sich Jamie O'Hara lieber zu etwas äußern, von dem er Ahnung hat, zum Beispiel ... ähm, kennt er sich überhaupt mit irgendwas aus", stichelt ein User. Ein anderer Nutzer urteilt: "Immer wenn Jamie O'Hara einen Satz mit 'Ich weiß nicht' beginnt, sollte dieser besser mit 'was im Fußball so vor sich geht' enden."

"O'Hara hat offensichtlich keine Ahnung, wie groß der FC Bayern ist" oder "Bayern hat die Champions League in den letzten zehn Jahren zweimal gewonnen", heißt es von anderer Seite.