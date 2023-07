Kommt Eintracht Frankfurt ganz ohne Spielerverkäufe aus?

IMAGO/osnapix

Randal Kolo Muani und Jesper Lindström könnten der Eintracht hohe Erlöse bringen

Knapp 35 Millionen Euro hat Eintracht Frankfurt schon in neue Spieler investiert. Transfererlöse hat der Fußball-Bundesligist bisher dagegen noch nicht erzielt. Dahinter steckt eine klare Strategie.

Die Vorfreude auf die neue Saison ist im Umfeld von Eintracht Frankfurt groß. Kein Wunder: Knapp 35 Millionen Euro haben die Hessen schon in neue Transfers gesteckt.

Jeweils neun Millionen Euro gab die Eintracht für die Talente Hugo Larsson (19 Jahre, Malmö FF) und William Pacho (21, Royal Antwerpen) aus. U21-Nationalspieler Jessic Ngankam wechselte für vier Millionen Euro von Hertha BSC an den Main.

Ellyes Skhiri (1. FC Köln) und Omar Marmoush (VfL Wolfsburg) kamen zum Nulltarif. Für Nationalspieler Robin Koch (Leeds United) wurde nur eine geringe Leihgebühr fällig. Die bisherigen Leihspieler Junior Dina Ebimbe (PSG/6,5 Millionen Euro), Ansgar Knauff (BVB/vier Millionen Euro) und Philipp Max (PSV Eindhoven/1,8 Millionen Euro) stehen jetzt fest unter Vertrag.

Diesen Investitionen steht allerdings noch kein teurer Abgang gegenüber. Evan Ndicka (AS Rom), Daichi Kamada und Almamy Touré (beide Ziel unbekannt) verließen die Adlerträger nach Ablauf ihrer Verträge. Die großen Spielerverkäufe lassen auf sich warten - und das hat mehrere Gründe.

Diese Transferstrategie verfolgt Eintracht Frankfurt

Zum einen wird die Eintracht die abgelaufene Saison mit einem satten Plus abschließen. Nach Informationen des "kicker" soll dieses bei 17 bis 20 Millionen Euro liegen. Das Eigenkapital stieg zum Jahresende nach zwei finanziell schwierigen Corona-Spielzeiten von 5,9 auf 28,1 Millionen Euro an. Weitere Einnahmen in Millionenhöhe könnte sich die Eintracht mit der Teilnahme an der Conference League sichern.

Zum anderen verfolgen die Hessen eine klare Transferstrategie. Für Leistungsträger, die den Verein noch verlassen könnten, muss schließlich Ersatz her. Und der dürfte teurer zu haben sein, wenn die Konkurrenz um den Frankfurter Handlungsbedarf weiß.

Im Gegenzug pocht die Eintracht auch darauf, Spieler nicht unter Wert ziehen zu lassen. Für Jesper Lindström sollen mindestens 30 Millionen Euro fließen. Für Europapokalheld Rafael Borré verlangen die Adlerträger acht Millionen Euro. Zudem wird Djibril Sow in der Premier League gehandelt. Ein Wechsel von Stürmerstar Randal Kolo Muani, für den 100 Millionen Euro als Ablöse im Raum stehen, würde die bisherigen Transferausgaben freilich mehr als nur decken.

Dass es Abgänge geben muss, steht derweil außer Frage. Schon allein aus einem praktischen Grund: Mit aktuell 34 Profis ist der Eintracht-Kader schlichtweg überbesetzt. "Es macht sicher Sinn, nicht mit 30 Mann auf dem Trainingsplatz zu stehen, um gut arbeiten zu können", machte der neue Eintracht-Coach Dino Toppmöller in der vergangenen Woche deutlich.