BVB-Star Brandt: "Hände werden zittrig"

IMAGO/UWE KRAFT

Julian Brandt bereitet sich mit dem BVB auf die neue Saison vor

Julian Brandt verspielte mit dem BVB in der vergangenen Saison im Fernduell mit dem FC Bayern am letzten Spieltag den Meistertitel. Nun pocht der Offensivspieler von Borussia Dortmund auf Wiedergutmachung.

Geht es nach Julian Brandt, kann die neue Spielzeit für den BVB nicht schnell genug beginnen. "Jetzt haben wir noch die Vorbereitung, das ist auch gut so", sagte der 27-Jährige nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub im Trainingszentrum der Borussia: "Aber die Hände werden langsam ein bisschen zittrig, dass es mit der Saison wieder losgeht, weil man will viele Dinge dann nicht so stehen lassen, sondern Gas geben."

Über die große Enttäuschung am letzten Spieltag der vergangenen Bundesliga-Saison, als die Schwarz-Gelben im Heimspiel gegen Mainz 05 patzten und der FC Bayern durch ein spätes Tor von Jamal Musiala doch noch Meister wurde, habe er sich ausführlich mit seinen Mannschaftskollegen ausgetauscht.

"Ich habe ein, zwei Jungs auch im Urlaub gesehen und mit denen ein, zwei Tage verbracht. Wir hatten viel Zeit zu quatschen. Klar, über das, was letzte Saison passiert ist, aber auch über das, was jetzt vor uns steht", verriet der Bremer.

Brandt spürte bei sich und den Kollegen trotz des Urlaubs jede Menge "Tatendrang", er könne es kaum erwarten, dass die neue Saison wieder beginnt.

BVB-Profi Schlotterbeck: "Jetzt können wir auch langsam starten"

Ähnlich geht es Abwehrspieler Nico Schlotterbeck: "Ich habe mich wieder gefreut, hier zu sein. Ich freue mich riesig auf die Saison. Es ist cool, die Jungs nach dem Urlaub wieder zu sehen, manche habe ich auch gesehen. Jetzt können wir auch langsam starten."

Der BVB hatte Anfang Juli mit der Vorbereitung begonnen und ein erstes Testspiel gegen Westfalia Rhynern absolviert. Es folgen Spiele gegen Rot-Weiß Oberhausen (19.7.) und Rot-Weiß Erfurt (22.7.), ehe sich die Spieler auf den Weg in die USA (24.7. bis 3.8.) machen. Dort stehen Partien gegen San Diego (28.7.), Manchester United (30.7.) und den FC Chelsea (2.8.) an.

Vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal gegen Schott Mainz (12.8.) fordert der BVB noch Ajax Amsterdam (6.8.) zum Duell heraus, am 19.8. beginnt für Dortmund die Bundesliga-Saison mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln.