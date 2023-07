Abreise aus Trainingslager: Rückschlag für Müller

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Müller trainiert beim FC Bayern individuell

Für Thomas Müller ist das Trainingslager des FC Bayern am Tegernsee vorzeitig gelaufen. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, wird der Offensivspieler in den kommenden Tagen individuell trainieren.

Thomas Müller plagen laut offiziellen Angeben des FC Bayern "muskuläre Probleme an der linken Hüfte". Aus diesem Grund wird der 33-Jährige in dieser Woche an der Säbener Straße arbeiten.

Der FC Bayern weilt noch bis Donnerstag am Tegernsee, wo die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Tuchel ihr erstes Trainingslager der laufenden Saisonvorbereitung absolviert.

Vom 24. Juli bis 3. August gehen die Münchner dann auf Asien-Tour. Hierbei trifft der deutsche Rekordmeister auf Manchester City (26. Juli/12:25 Uhr MEZ), den FC Liverpool (2. August/13:25 Uhr MEZ) sowie auf die AS Monaco (7. August, 16:55 Uhr MEZ). RTL überträgt die drei hochklassigen Testspiele live und exklusiv im Free-TV.

FC Bayern: Thomas Müller ausgebremst

Müller wird dann aller Voraussicht nach wieder mit von der Partie sein. Das Aushängeschild des FC Bayern hatte sich bereits vor der Fußball-Weltmeisterschaft im vergangenen November mit Hüftproblemen herumgeplagt.

Um sich für die anstehende Saison in eine starke Frühform zu bringen, absolvierte Müller zuletzt Lauftraining. "So ganz habe ich das Lauftraining noch nie geliebt, aber es gehört einfach zum Job. Und meine gute Fitness hat mir meine ganze Karriere über sehr geholfen", meinte der Routinier hierzu. Nun muss sich Müller allerdings gedulden.

Torhüter Manuel Neuer und Innenverteidiger Matthijs de Ligt trainieren beim FC Bayern aktuell ebenfalls individuell. "Wenn alles so bleibt, wird er nach dem Trainingslager einsteigen und auch mit nach Asien reisen. Manuel Neuer bekommt weiterhin ein individuelles Programm, er wird pendeln zwischen Athletiktraining und individuellem Torwarttraining", sagte Cheftrainer Tuchel.