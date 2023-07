Medien: Tottenham über Hoeneß' Aussagen verwundert

IMAGO/Dave Bedrosian

Uli Hoeneß steht beim FC Bayern längst wieder im Mittelpunkt

Der FC Bayern macht aus seinem Interesse an Harry Kane kein Geheimnis. Dass Ehrenpräsident Uli Hoeneß am Wochenende öffentlich über den Transfer-Poker berichtete, sorgt bei Tottenham Hotspur offenbar für Stirnrunzeln.

"Wenn seine Zusage bleibt, kriegen wir ihn. Dann wird Tottenham einknicken müssen", sagte Hoeneß am Samstag im Rahmen des Münchner Trainingslagers am Tegernsee über die Bemühungen um Kane.

Der FC Bayern gibt sich im Tauziehen um den 29-Jährigen betont optimistisch. Kane wolle "international spielen", erklärte Hoeneß schließlich. "Tottenham ist da nicht tätig in der kommenden Saison - im Gegensatz zu unserem Klub. Er hat jetzt noch mal die Möglichkeit, zu einem Topklub in Europa zu kommen", so der 71-Jährige.

Laut "Bild" soll Tottenham um Klub-CEO Daniel Levy "sehr verwundert" über die jüngsten Aussagen aus dem Lager des FC Bayern sein. Der britische Geschäftsmann hält sich im Poker um Kane bislang bedeckt.

"Er ist ein ausgebuffter, super Profi. Ich schätze ihn sehr. Aber auf der anderen Seite [beim FCB] sind auch keine Leute, die das seit gestern machen", sagte Hoeneß zuletzt über Levy.

FC Bayern in Gesprächen über möglichen Kane-Transfer

Kane ist noch bis 2024 an Tottenham gebunden. Längst befinden sich der FC Bayern und der Premier-League-Klub in Gesprächen über einen möglichen Transfer.

Am vergangenen Donnerstag berichteten "Bild" und sowie "Transfer-Experte" Fabrizio Romano über den Besuch einer "hochrangigen Delegation" des FC Bayern in London. Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen sowie der Technische Direktor Marco Neppe sollen die Verhandlungen von der Münchner Seite aus führen.

"Bild"-Informationen zufolge soll der FC Bayern das Meeting mit Tottenham mit einem "sehr guten Gefühl" verlassen haben. Einen Durchbruch hat es aber noch nicht gegeben.

In den kommenden Tagen wird der deutsche Rekordmeister bei den Spurs noch Überzeugungsarbeit leisten müssen - und das geht am besten mit einer hohen Ablösesumme.