Enthüllt: FC Liverpool baggert an Bayern-Star

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Benjamin Pavard (l.) will angeblich weg vom FC Bayern

Benjamin Pavard will den FC Bayern übereinstimmenden Medienberichten zufolge vorzeitig verlassen. Der französische Nationalspieler ist offenbar bei mehreren Topklubs ein Thema. Der FC Liverpool befindet sich wohl unter den Kandidaten.

"Er ist ein interessanter Spieler für die Premier League", enthüllte "Bild"-Fußballchef Christian Falk im Gespräch mit dem Portal "givemesport".

"Chelsea ist immer in Gesprächen mit seinem Management, Liverpool ist auch in Gesprächen mit seinem Management, Barcelona auch, aber Barcelona hat im Moment nicht das Geld. Sie würden ihn gerne im nächsten Sommer ablösefrei haben", so der Journalist.

Pavard besitzt beim FC Bayern noch einen Vertrag bis 2024, will den Rekordmeister dem Vernehmen nach aber bereits in diesem Sommer den Rücken kehren.

"Sky" brachte zuletzt Manchester City, Manchester United und Juventus Turin als potenzielle Abnehmer für den 27-Jährigen ins Spiel.

FC Bayern: Folgt Kyle Walker auf Benjamin Pavard?

Pavard war im Sommer 2019 für rund 35 Millionen Euro innerhalb der Fußball-Bundesliga vom VfB Stuttgart zum FC Bayern gewechselt. Seitdem war der Weltmeister von 2018 als Stammspieler gesetzt. Zumeist agierte Pavard in München als Rechtsverteidiger, kam in der vergangenen Rückrunde aber vermehrt auf seiner Lieblingsposition im Abwehrzentrum zum Zug.

Nun stehen die Zeichen zwischen dem Franzosen sowie dem FC Bayern auf Abschied. Der deutsche Brachenprimus hat mit Kyle Walker bereits einen adäquaten Nachfolger ins Visier genommen. Laut "Sky" hat sich der 33-Jährige inzwischen für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden. Demnach gibt es bereits eine mündliche Einigung zwischen dem Spieler und dem deutschen Meister.

In München soll Walker einen Vertrag bis Ende Juni 2025 unterschreiben. Zudem wird wohl eine Option für ein weiteres Jahr im Arbeitspapier verankert.