HSV-Star droht die Bank: Denkt David an Hamburg-Abschied?

IMAGO/Oliver Ruhnke

Jonas David (l.) im Sommer-Trainingslager des HSV

Im Laufe der letzten Saison hat sich Jonas David seinen Stammplatz beim Hamburger SV erarbeitet, war unter Cheftrainer Tim Walter seit dem Winter eine feste Größe beim HSV. In der neuen Spielzeit in der 2. Bundesliga könnte er wieder aus der ersten Elf fallen, dem 23-Jährigen droht die Ersatzbank. Denkt der Innenverteidiger daher an einen Abschied noch vor Saisonbeginn?

Noch eineinhalb Wochen hat das HSV-Eigengewächs Zeit, seinen Coach auch weiterhin von seinen Qualitäten zu überzeugen. Jonas David stand in der abgelaufenen Saison zwar in 29 Pflichtspielen für den HSV auf dem Rasen, unumstritten ist er trotzdem nicht.

Vor allem die zahlreiche Konkurrenz auf der Innenverteidiger-Position könnte es schwer machen für den 23-Jährigen.

Kapitän Sebastian Schonlau scheint gesetzt in der Viererkette der Hanseaten, womit nur noch ein Platz im Abwehrzentrum zu vergeben wäre.

Abwehrspieler Jonas hat noch ein Jahr lang Vertrag beim HSV

Um diesen Stammplatz fighten derzeit die Neuverpflichtungen Guilherme Ramos (von Arminia Bielefeld) und Dennis Hadzikadunic (von FK Rostov) ebenso wie Leih-Rückkehrer Steohan Ambrosius (vom Karlsruher SC) - und eben Jonas David.

Laut einem Bericht der "Bild" denkt der gebürtige Hamburger derzeit aber gar nicht daran, beim HSV vorzeitig die Segel zu streichen und es woanders zu versuchen. Vielmehr will sich der 1,90-m-Mann trotz der zahlreichen Konkurrenz erneut als Stammspieler bei den Rothosen etablieren - und das trotz einer Oberschenkelblessur, die ihn zuletzt zurückgeworfen hatte.

Insgesamt bringt es David in der 2. Bundesliga auf bislang 53 Spiele, allesamt für den Hamburger SV. In seinem Stand jetzt letzten Vertragsjahr sollen da unbedingt möglichst viele hinzukommen, auch um Eigenwerbung für ein neues Arbeitspapier bei seinem Stammverein zu betreiben, heißt es weiter.